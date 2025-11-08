Dolar
Gündem

Adana'da hırdavat dükkanında çıkan yangın kontrol altına alındı

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde hırdavat dükkanında çıkan yangın kontrol altına alındı.

Fikret Kavğalı  | 08.11.2025 - Güncelleme : 08.11.2025
Adana'da hırdavat dükkanında çıkan yangın kontrol altına alındı Fotoğraf: Fikret Kavğalı/AA

Adana

Yeşiloba Mahallesi Seyhan Ticaret Merkezi'ndeki 3 katlı hırdavat dükkanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Çevrede önlem alınmasının ardından itfaiye ekipleri yangına müdahalede bulundu.

Söndürme çalışmalarına İl Emniyet Müdürlüğünün Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) da katıldı.

Bitişik iş yerlerine de sıçrayan yangın kontrol altına alındı.

Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor.

