Gündem

Adana'da çıkan orman yangını söndürüldü

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Ömer Yıldız  | 06.11.2025 - Güncelleme : 06.11.2025
Adana'da çıkan orman yangını söndürüldü Fotoğraf: Ömer Yıldız/AA

Adana

Topalak Mahallesi'ndeki ormanlık alanda alevlerin yükseldiğini görenler durumu yetkililere bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Yaklaşık 4 dekarlık alanın zarar gördüğü yangının havai fişek atılması sonucu çıktığı değerlendiriliyor.

