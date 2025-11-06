Adana'da çıkan orman yangını söndürüldü
Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Adana
Topalak Mahallesi'ndeki ormanlık alanda alevlerin yükseldiğini görenler durumu yetkililere bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Yaklaşık 4 dekarlık alanın zarar gördüğü yangının havai fişek atılması sonucu çıktığı değerlendiriliyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.