Dolar
44.08
Euro
51.27
Altın
5,170.82
ETH/USDT
1,974.60
BTC/USDT
67,769.00
BIST 100
12,792.81
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İran'ın yeni misillemeleri nedeniyle Tel Aviv'de sirenler çalıyor. Galatasaraylı taraftarlar, Tüpraş Stadyumu’na giriş yapıyor.
logo
Yaşam

Eşine yardım için başladığı ayakkabı tamirciliğinde usta oldu

Adana'da yaşayan 45 yaşındaki Serap Göydeniz, çırak bulamayan eşine yardım için başladığı ayakkabı tamirciliğinde usta oldu.

Bekir Ömer Fansa  | 07.03.2026 - Güncelleme : 07.03.2026
Eşine yardım için başladığı ayakkabı tamirciliğinde usta oldu Fotoğraf: Bekir Ömer Fansa/AA

Adana

Üç çocuk annesi Göydeniz, 11 yıl önce ayakkabı tamirciliği yapan eşinin çırak bulamaması ve bulduklarının da performansından memnun kalmaması üzerine ona yardımcı olmaya karar verdi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Göydeniz, eşinin de kendisine destek vermesiyle ekmek teknelerinin yolunu tuttu.

Eşi Halil Göydeniz'den ayakkabı tamirciliğinin inceliklerini öğrenen Göydeniz, bu konuda her geçen gün kendini geliştirerek ustalaştı.

Kocasının artık gönül rahatlığıyla dükkanı emanet ettiği Göydeniz, müşterilerle ilgilenip ayakkabı tamiri yapıyor.

"Eşim sayesinde çok güzel bir iş sahibi oldum"

Serap Göydeniz, AA muhabirine, eşinin çırak bulamamasıyla çok çalıştığını ve eve geç saatlerde döndüğünü söyledi.

Eşine bir nebze olsun yardımcı olabilmek amacıyla bu işe girdiğini anlatan Göydeniz, "Eşim sayesinde çok güzel bir iş sahibi oldum. Mesleği güzel öğrendim. İyi ki de gelmişim, iyi ki de böyle bir mesleğe sahip olmuşum. Eşimin her zaman destekçisiyim. Her zaman yanındayım." diye konuştu.

Göydeniz, mesleğe ilk başladığında biraz zorlandığını, eşinin yardımı ve sabrı sayesinde işin inceliklerini öğrendiğini ifade etti.

Yıllar sonra öğrendiği işi çok sevdiğini belirten Göydeniz, şunları kaydetti:

"Eşim işini çok seviyordu, aşıktı ben de öyle oldum. Gerçekten sevilecek bir işmiş. Bayanlar yapamaz diye bir şey yok, istedikten sonra her şey başarılır. Dükkana 2-3 sene boyunca geldim gittim. Ben de çok tedirgindim acaba yapabilir miyim diye ama artık eşim bana dükkanı bırakıp gidiyor. Hiçbir şekilde ne tedirginlik, heyecan, hiçbir olumsuzluk yok. Müşterilerle bayağı bir samimi oldum. Herkes beni tanıyor, biliyor, çok da rahatım."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul'da bıçaklı saldırıda ölen öğretmene ilişkin soruşturmada iki müdür görevden uzaklaştırıldı
KKTC'nin güvenliği için adaya F-16 uçaklarının konuşlandırılması değerlendiriliyor
Samandere Şelalesi'nin debisi eriyen karla yükseldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile telefonda görüştü
Marmaris'te deniz suyu yaklaşık 5 metre çekildi

Benzer haberler

Eşine yardım için başladığı ayakkabı tamirciliğinde usta oldu

Eşine yardım için başladığı ayakkabı tamirciliğinde usta oldu

Adana'nın kadın itfaiyecileri özveriyle çalışıyor

İMA Başkanı Tunçel, 32 yıllık kurumsal tecrübeden ihracatçı kadınlığa uzanan kariyer yolculuğunu anlattı

Şampiyon halterci Şaziye, milli sporcular yetiştiriyor

Şampiyon halterci Şaziye, milli sporcular yetiştiriyor
Liselilerle derse giren kedi "Pakize" okulun 470'inci öğrencisi oldu

Liselilerle derse giren kedi "Pakize" okulun 470'inci öğrencisi oldu
Renk cümbüşüne dönen çiçek mezatlarını Kadınlar Günü heyecanı sardı

Renk cümbüşüne dönen çiçek mezatlarını Kadınlar Günü heyecanı sardı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet