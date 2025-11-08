Dolar
Kocaeli Dilovası'ndaki bir parfüm deposunda çıkan yangının ardından soğutma çalışmaları sürüyor.
logo
Gündem

Ramazan umre turları için kayıtlar başladı

Diyanet İşleri Başkanlığı, 2026 ramazan umre turları için kayıtların başladığını duyurdu.

Fırat Taşdemir  | 08.11.2025 - Güncelleme : 08.11.2025
Ramazan umre turları için kayıtlar başladı

Ankara

Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğünün internet sayfasında yer alan bilgiye göre ramazanı kutsal topraklarda geçirmek isteyenlere yönelik farklı tur seçenekleriyle "Ramazan Ayı Umre Programı" hazırlandı.

Buna göre 35 günlük, 30 günlük, 24 günlük, 20 günlük, 15 günlük, 11 günlük veya 10 günlük Kabe'ye yakın mesafede konaklama ve servisli umre programı gibi seçenekler sunuluyor.

Bu tarihlerde umreye gitmek isteyenlerin "hacumre.diyanet.gov.tr" web adresi üzerinden bilgileri paylaşılan ilgili bankalara ücret ödemeleri gerekiyor.

Ücretini ödeyenler, umre kaydını e-Devlet veya il ve ilçe müftülükleri üzerinden yapabilecek.​

