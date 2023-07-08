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Dünya

ABD, Rus savaş uçaklarının, Suriye'de İHA'larını taciz etmeyi sürdürdüğünü belirtti

ABD ordusu, Suriye'de Rus savaş uçaklarının, ABD'ye ait insansız hava araçlarını (İHA) bu hafta 3. kez taciz ettiğini açıkladı.

Dildar Baykan Atalay  | 08.07.2023 - Güncelleme : 08.07.2023
ABD, Rus savaş uçaklarının, Suriye'de İHA'larını taciz etmeyi sürdürdüğünü belirtti

Ankara

ABD'nin Orta Doğu'daki 9. Hava Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Alex Grynkewich, yaptığı yazılı açıklamada, Rus savaş uçaklarının bu hafta 3. kez Suriye'de ABD'ye ait MQ-9 İHA'larını taciz ettiğini duyurdu.

Grynkewich, "Rus uçağı, MQ-9'ların güvensiz durumlardan kaçınmak için tepki vermesine neden olan ve profesyonelliğe sığmayan 18 yakın geçiş yaptı." ifadesini kullandı.

ABD Hava Kuvvetleri Komutanlığı, 5 Temmuz'da Suriye'de Rus savaş uçaklarının, ABD'ye ait İHA'lara yönelik "tehlikeli" ve "profesyonellik dışı" eylemlerde bulunduğuna dair görüntüler yayımlamıştı.

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