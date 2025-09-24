Dolar
Dünya

Anket: ABD'de halkın 4'te 3'ü Trump'ın Nobel Barış Ödülü'nü hak etmediği görüşünde

ABD'de yapılan bir ankete göre, her 4 ABD'liden 3'ü, Başkan Donald Trump'ın Nobel Barış Ödülü almayı hak etmediğini düşünüyor.

Sercan İrkin  | 24.09.2025 - Güncelleme : 24.09.2025
Anket: ABD'de halkın 4'te 3'ü Trump'ın Nobel Barış Ödülü'nü hak etmediği görüşünde

Istanbul

Washington Post ve Ipsos tarafından 11-15 Eylül tarihlerinde ülke genelinde 2 bin 513 kişiyle anket gerçekleştirildi.

Ankette, vatandaşlara, Trump'ın Nobel Barış Ödülü'ne adaylığı konusundaki görüşleri soruldu.

Buna göre, ABD vatandaşlarının yüzde 76'sı, Trump'ın Nobel Barış Ödülü almayı hak etmediğini, yüzde 22'si ise hak ettiği görüşünü paylaştı.

Cumhuriyetçi seçmenlerin yüzde 49'u Trump'ın bu ödülü hak ettiğini, yüzde 49'u ise hak etmediğini söyledi. Bu sonuç, Cumhuriyetçiler arasında da konuyla ilgili fikir birliği olmadığını gösterdi.

Katılımcıların yüzde 60'ı Trump'ın Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşa yaklaşımını, yüzde 58'i ise İsrail'in Gazze'deki saldırılarına yönelik yaklaşımını onaylamadı.

Ayrıca ankete katılanların yüzde 54'ü, eski ABD Başkanı Barack Obama'nın 2009'da aldığı Nobel Barış Ödülü'nü hak etmediğini düşünüyor.

Trump'ın Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterilmesi

Pakistan, Hindistan ile yaşanan son krizde üstlendiği "diplomatik rol ve liderlik" dolayısıyla ABD Başkanı Trump'ı 2026 Nobel Barış Ödülü'ne aday göstermişti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da Trump'ı Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterdiğini söyleyerek adaylık mektubunu Trump'a teslim etmişti.

Kamboçya, Tayland ile yaşanan sınır çatışmalarının sona ermesi için sağlanan ateşkes anlaşmasına katkısı nedeniyle Trump'ı resmi olarak Nobel Barış Ödülü'ne aday göstermişti.

Gabon, Gine-Bissau, Liberya, Moritanya ve Senegal'den oluşan 5 Afrika ülke lideri de ABD Başkanı Trump'ın dünya barışına yaptığı katkılardan dolayı Nobel'e aday gösterilmesini desteklediklerini kaydetmişti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, bölge barışına yaptığı katkılar dolayısıyla Trump'ı "Nobel Barış Ödülü'ne" aday göstermeyi düşündüklerini duyurmuştu.

Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff, kabine toplantısında , ABD Başkanı'nın Nobel Barış Ödülü almayı hak ettiğini düşündüğünü söylemiş, Trump'ın bugüne kadar 7 savaşı durdurduğunu savunmuştu.

