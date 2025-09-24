Dolar
41.46
Euro
48.72
Altın
3,754.32
ETH/USDT
4,194.00
BTC/USDT
113,624.00
BIST 100
11,366.93
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Suriye'nin 4 gündür yangınların sürdüğü Lazkiye ilinde 1 sivil savunma görevlisi hayatını kaybetti

Suriye'nin kuzeybatısındaki Lazkiye ilinin kırsal kesiminde başlayan orman yangınları 4 gündür devam ederken, 1 sivil savunma görevlisi yaşamını yitirdi.

Muhammed Karabacak  | 24.09.2025 - Güncelleme : 24.09.2025
Suriye'nin 4 gündür yangınların sürdüğü Lazkiye ilinde 1 sivil savunma görevlisi hayatını kaybetti Fotoğraf: Şevket Akça/AA

Lazkiye

Afet Bakanlığına bağlı sivil savunma ekiplerinin Lazkiye Müdürü Abdülkafi Keyyal, Lazkiye kırsalındaki Türkmendağı ve Kürtdağı bölgelerinde itfaiye ekiplerinin yangın söndürme çalışmalarına ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Keyyal, 4 gündür süren orman yangınlarının yayıldığını belirten Keyyal, sarp araziler ve patlamamış mayınların söndürme çalışmalarını zorlaştırdığını söyledi.

Zorik, Sefkün ve Deyr Hanna köylerinde yangın söndürme çalışmalarının devam ettiğini aktaran Keyyal, bazı noktalarda yangınların kontrol altına alındığını belirtti.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Keyyal, ilk belirlemelere göre yangınlarda yaklaşık 5 bin hektar arazi ve ormanlık alanın zarar gördüğünü ifade etti.

Sivil Savunmadan yapılan yazılı açıklamada, Lazkiye kırsalında yangınlara müdahale sırasında bir görevlinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Manavgat'ta tarım arazisinde başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangın kontrol altına alındı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Musevi vatandaşların Roş Aşana Bayramı'nı kutladı
İzmir'de esnaftan toplanmayan çöplere karşı mazotla haşere önlemi
Van-İran sınırında inşa edilen güvenlik duvarının 204 kilometresi tamamlandı
Hac kayıt güncelleme işlemleri 30 Eylül'e kadar uzatıldı

Benzer haberler

Suriye'nin 4 gündür yangınların sürdüğü Lazkiye ilinde 1 sivil savunma görevlisi hayatını kaybetti

Suriye'nin 4 gündür yangınların sürdüğü Lazkiye ilinde 1 sivil savunma görevlisi hayatını kaybetti

AB liderleri, Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile görüştü

Suriye Cumhurbaşkanı Şara, ABD Dışişleri Bakanı Rubio ile New York'ta görüştü

Suriye'de Halk Meclisi üyeliği seçimleri 5 Ekim'de yapılacak

Suriye'de Halk Meclisi üyeliği seçimleri 5 Ekim'de yapılacak
Suriye'nin Lazkiye ilinde çıkan orman yangınlarına müdahale ediliyor

Suriye'nin Lazkiye ilinde çıkan orman yangınlarına müdahale ediliyor
İsrail medyasına göre Netanyahu, ekibiyle yarın Suriye ile olası güvenlik anlaşmasını görüşecek

İsrail medyasına göre Netanyahu, ekibiyle yarın Suriye ile olası güvenlik anlaşmasını görüşecek
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet