Dolar
43.40
Euro
52.03
Altın
5,083.23
ETH/USDT
2,987.90
BTC/USDT
88,699.00
BIST 100
13,106.99
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

ABD, İngiltere, Fransa ve Almanya'dan Suriye'de entegrasyon müzakerelerinin başlatılması çağrısı

İngiltere, Fransa ve Almanya, Suriye'nin kuzeydoğusundaki tüm vatandaşlarının tek ve egemen devlete barışçıl ve sürdürülebilir şekilde entegre edilmesini amaçlayan müzakerelerin en kısa sürede yeniden başlatılması çağrısı yaptı.

Zuhal Demirci  | 27.01.2026 - Güncelleme : 27.01.2026
ABD, İngiltere, Fransa ve Almanya'dan Suriye'de entegrasyon müzakerelerinin başlatılması çağrısı

Londra

İngiltere Dışişleri Bakanı Yvette Cooper, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, Almanya Dışişleri Bakanlığı nezdinde Devlet Bakanı Serap Güler ve ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack'ın toplantısının ardından dört ülke Suriye'nin kuzeydoğusundaki duruma ilişkin ortak yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, Suriye hükümeti ile terör örgütü YPG arasındaki ateşkesin 15 gün uzatılmasının memnuniyetle karşılandığı belirtilerek, tüm taraflara ateşkese sıkı sıkıya uyma ve azami itidal gösterme çağrısı yapıldı.

Ayrıca, açıklamada, tüm dış taraflar, barışın sağlanması ve şiddetin azaltılması için bu dört ülkeyle birlikte hareket etmeye davet edildi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

"Tüm tarafları kalıcı ateşkes üzerinde hızla anlaşmaya varmaya çağırıyoruz"

Açıklamada, tüm tarafların sivilleri ve sivil altyapıyı koruma yükümlülüğü olduğuna işaret edilerek, insani yardımın güvenli ve engelsiz şekilde ulaştırılmasını sağlamak için insani yardım koridorlarının kurulmasının memnuniyetle karşılandığı vurgulandı.

Bu koridorların korunması ve Halep'in Aynularab (Kobani) ilçesinde temel hizmetlerin yeniden başlatılması gerektiği bildirilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Tüm tarafları, kalıcı bir ateşkesi hızla kabul etmeye ve Suriye'de istikrarın en etkili yolu olarak, 18 Ocak 2026 tarihli anlaşma temelinde, Suriye'nin kuzeydoğusundaki tüm vatandaşlarının haklarını etkin biçimde gözeten ve koruyan, tek ve egemen bir devlete barışçıl ve sürdürülebilir şekilde entegre edilmesini amaçlayan müzakerelere mümkün olan en kısa sürede yeniden başlamaya çağırıyoruz."

"Suriye'nin kuzeydoğusunun barışçıl yollarla istikrara kavuşturulması temel öncelik"

Ortak açıklamada, terör örgütü DEAŞ ile mücadeleye yönelik kolektif çabaların sürdürülmesi ve bu çabalara odaklanılması gerektiğinin altı çizildi.

Tüm taraflara, DEAŞ gözaltı merkezleri ve çevresinde herhangi bir güvenlik boşluğu oluşmasını önleme çağrısında bulunulan açıklamada, bu endişeleri gidermek için, DEAŞ'la Mücadele Uluslararası Koalisyonunun bir toplantısının derhal düzenlenmesinin kararlaştırıldığı aktarıldı.

Açıklamada, Suriye'de tüm Suriyelilerin haklarını koruyan kapsayıcı siyasi geçiş sürecine desteğin yinelendiği, terörün yeniden canlanmasını önlemek ve bölgesel güvenliği sağlamak için Suriye'nin kuzeydoğusunun barışçıl yollarla istikrara kavuşturulmasının temel öncelik olduğu vurgulandı.

Ayrıca açıklamada, "Suriye'nin kuzeydoğusunun barışçıl ve sürdürülebilir şekilde tek, kapsayıcı ve egemen devlete entegre edilmesini ve tüm vatandaşlarının haklarının etkili şekilde korunmasını amaçlayan taraflar arasındaki anlaşmaların uygulanmasını, bölgesel ve uluslararası ortaklarla desteklemeye ve izlemeye hazır olduğumuzu vurgularız." ifadelerine yer verildi.

Suriye Savunma Bakanlığı, terör örgütü YPG ile ateşkesin 24 Ocak saat 23.00'ten itibaren 15 günlüğüne uzatıldığını duyurmuştu.

Bakanlık, ABD'nin YPG kontrolündeki hapishanelerden DEAŞ'lı tutukluları Irak'a taşıma süreci sebebiyle ateşkes süresinin uzatıldığını bildirmişti.

Terör örgütü YPG'nin, ateşkesi ihlal ederek Suriye'nin kuzeydoğusunda yer alan Haseke ilindeki Sefa köyüne düzenlediği bombalı saldırıda dün bir kişi hayatını kaybetmiş, çok sayıda kişi yaralanmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
AK Parti Genel Başkanvekili Ala'dan "Suriye" açıklaması
Şişli'de sürücüsü park ederken kontrolden çıkan otomobil iş yerine girdi
Türkiye'den Afrika'nın güneyindeki sel felaketinde hayatını kaybedenler için taziye mesajı
İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 85'e çıktı
Emine Erdoğan, COP31 Başkanı olarak görevlendirilen Bakan Kurum ve Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Ağırbaş'la görüştü
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

AK Parti Genel Başkanvekili Ala'dan "Suriye" açıklaması

AK Parti Genel Başkanvekili Ala'dan "Suriye" açıklaması

AB Komisyonu, savunma alanında ABD'ye olan bağımlılığı azaltma hedefinde

Putin ve Şara’nın yarın Orta Doğu’daki gelişmeleri görüşeceği bildirildi

ABD, İngiltere, Fransa ve Almanya'dan Suriye'de entegrasyon müzakerelerinin başlatılması çağrısı

ABD, İngiltere, Fransa ve Almanya'dan Suriye'de entegrasyon müzakerelerinin başlatılması çağrısı
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zorlu: Ayn-el Arab bölgesindeki insani koridor sorunsuz şekilde işliyor

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zorlu: Ayn-el Arab bölgesindeki insani koridor sorunsuz şekilde işliyor
AA ekibi DEAŞ'la işbirliği yapmakla suçlanan Fransız şirketi Lafarge'ın Suriye'deki fabrikasını görüntüledi

AA ekibi DEAŞ'la işbirliği yapmakla suçlanan Fransız şirketi Lafarge'ın Suriye'deki fabrikasını görüntüledi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet