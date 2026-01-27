Dolar
43.40
Euro
51.88
Altın
5,073.89
ETH/USDT
2,917.10
BTC/USDT
87,698.00
BIST 100
13,076.05
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Nijerya Cumhurbaşkanı Bola Ahmed Tinubu ile ikili görüşme gerçekleştirdi
logo
Dünya

AA ekibi DEAŞ'la işbirliği yapmakla suçlanan Fransız şirketi Lafarge'ın Suriye'deki fabrikasını görüntüledi

Anadolu Ajansı (AA) ekibi, terör örgütü DEAŞ ile işbirliği yapmakla suçlanan Fransız şirketi Lafarge'ın Suriye'nin Halep iline bağlı Aynularab (Kobani) ilçesi kırsalındaki çimento fabrikasını görüntüledi.

Enes Canlı, Ömer Koparan  | 27.01.2026 - Güncelleme : 27.01.2026
AA ekibi DEAŞ'la işbirliği yapmakla suçlanan Fransız şirketi Lafarge'ın Suriye'deki fabrikasını görüntüledi Fotoğraf: Bakr Al Kasem/AA

Suriye

Suriye ordusunun ülkenin kuzeydoğusundaki birçok bölgeyi terör örgütü YPG'den kurtarmasının ardından sahadaki dengeler değişti. Suriye hükümeti, terör örgütü YPG işgali altındaki Aynularab'a insani yardım ulaştırılması amacıyla Ayn İsa beldesinden geçen bir insani koridor açtı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Söz konusu insani koridorun çevresinde, Fransız şirketi Lafarge'a ait çimento fabrikası da bulunuyor.

Ortaya çıkan belgelere göre Lafarge, terör örgütü DEAŞ'ın bölgeyi kontrol ettiği dönemde, Fransız istihbaratının bilgisi dahilinde örgütle işbirliği yapmakla suçlanıyor. Fransız istihbaratının bu süreçte Lafarge'ın bu işbirliğine kayıtsız kaldığı aktarılıyor.

Lafarge, DEAŞ ile ticari ilişkiler yürüttüğü gerekçesiyle ABD'de görülen dava kapsamında 2022 yılında yaklaşık 778 milyon dolar tazminat ödemek zorunda kalmıştı. Buna karşın, şirket ve yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 8 kişi hakkında Fransa'da "insanlığa karşı işlenen suçlar" ithamıyla açılan dava hâlen devam ediyor. Fransız mahkemesinin söz konusu davaya ilişkin kararını Nisan 2026'da açıklaması bekleniyor.

AA, Lafarge'ın DEAŞ'ı finanse ettiğini kanıtlayan belgeleri yayımlamıştı

AA, 7 Eylül 2021'de Lafarge'ın, Fransız istihbaratının bilgisi dahilinde terör örgütü DEAŞ'ı finanse ettiğini ortaya koyan belgeleri yayımlamış, bu belgeler uluslararası kamuoyunda geniş yankı uyandırmıştı.

Haziran 2017'de başlatılan soruşturma kapsamında, Lafarge Yönetim Kurulu Başkanı Bruno Lafont'un da aralarında bulunduğu bazı üst düzey yöneticiler "teröre finansman sağlamakla" suçlanmıştı.

Soruşturmadan sorumlu 3 sorgu hakimi, 16 Ekim 2024'te Lafarge Grubu ile şirketin 4 eski yöneticisinin, terör örgütünü finanse ettikleri ve DEAŞ dahil terör örgütleriyle her türlü finansal ve ticari ilişkiyi yasaklayan Avrupa Birliği ambargosunu ihlal ettikleri gerekçesiyle yargılanmalarına karar vermişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kosova'da TRT ile Yunus Emre Enstitüsü işbirliğinde düzenlenen Mobil Gazetecilik Atölyesi başladı
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zorlu: Ayn-el Arab bölgesindeki insani koridor sorunsuz şekilde işliyor
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Bayraktaroğlu, CENTCOM Komutanı Oramiral Brad Cooper ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulunca "Aile Hukukunda Güncel Sorunlar Çalıştayı" düzenlendi
Diyanet 10 müfettiş yardımcısı alacak
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zorlu: Ayn-el Arab bölgesindeki insani koridor sorunsuz şekilde işliyor

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zorlu: Ayn-el Arab bölgesindeki insani koridor sorunsuz şekilde işliyor

AA ekibi DEAŞ'la işbirliği yapmakla suçlanan Fransız şirketi Lafarge'ın Suriye'deki fabrikasını görüntüledi

Terör örgütü YPG'nin ateşkese rağmen Halep'in doğusunda tuzakladığı mayın 1 can aldı

Suriye hükümetinin YPG'den kurtardığı Rakka'daki uzlaşı merkezinde yoğunluk sürüyor

Suriye hükümetinin YPG'den kurtardığı Rakka'daki uzlaşı merkezinde yoğunluk sürüyor
Suriye'deki yeni dönem Türkiye ile ticari ilişkilere de olumlu yansıdı

Suriye'deki yeni dönem Türkiye ile ticari ilişkilere de olumlu yansıdı
Suriye basını: Cumhurbaşkanı Şara Moskova'yı ziyaret edecek

Suriye basını: Cumhurbaşkanı Şara Moskova'yı ziyaret edecek
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet