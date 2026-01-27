Dolar
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Nijerya Cumhurbaşkanı Bola Ahmed Tinubu ile ikili görüşme gerçekleştirdi
logo
Dünya

Terör örgütü YPG'nin ateşkese rağmen Halep'in doğusunda tuzakladığı mayın 1 can aldı

Suriye'de terör örgütü YPG'nin ateşkesi ihlal ederek Halep'in doğusunda tuzakladığı mayının patlaması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Safiye Karabacak  | 27.01.2026 - Güncelleme : 27.01.2026
Terör örgütü YPG'nin ateşkese rağmen Halep'in doğusunda tuzakladığı mayın 1 can aldı

İstanbul

Suriye devlet televizyonu El-İhbariyye'nin haberine göre, olay Halep'in doğusunda Tişrin Barajı yakınlarındaki Hacı Hüseyin Köyü civarında yaşandı.

Terör örgütü YPG tarafından tuzaklanan mayının patlaması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi.

Suriye Savunma Bakanlığı, terör örgütü YPG ile ateşkesin 24 Ocak saat 23.00'ten itibaren 15 günlüğüne uzatıldığını duyurmuştu.

Bakanlık, ABD'nin YPG kontrolündeki hapishanelerden DEAŞ'lı tutukluları Irak'a taşıma süreci sebebiyle ateşkes süresinin uzatıldığını bildirmişti.

