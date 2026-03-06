Suriye'nin Halep ilinde düzenlenen saldırıda 2 asker öldü
Suriye Savunma Bakanlığı, Halep ile el-Bab arasındaki otoyolda düzenlenen suikast saldırısında 2 Suriye askerinin hayatını kaybettiğini bildirdi.
Şam
Suriye’nin resmi televizyon kanalı el-İhbariyye'nin, Savunma Bakanlığının Medya ve İletişim Dairesine dayandırdığı haberinde, kimliği henüz belirlenemeyen kişiler tarafından Halep ile el-Bab arasındaki otoyolda Suriye ordusuna yönelik silahlı saldırı düzenlendiği belirtildi.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Saldırıda 2 Suriye askerinin hayatını kaybettiği aktarıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.