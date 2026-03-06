Dolar
logo
Dünya

Suriye'nin Halep ilinde düzenlenen saldırıda 2 asker öldü

Suriye Savunma Bakanlığı, Halep ile el-Bab arasındaki otoyolda düzenlenen suikast saldırısında 2 Suriye askerinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Muhammed Karabacak, Ömer Koparan  | 06.03.2026 - Güncelleme : 06.03.2026
Suriye'nin Halep ilinde düzenlenen saldırıda 2 asker öldü Fotoğraf: Mutez Muhammed/AA

Şam

Suriye’nin resmi televizyon kanalı el-İhbariyye'nin, Savunma Bakanlığının Medya ve İletişim Dairesine dayandırdığı haberinde, kimliği henüz belirlenemeyen kişiler tarafından Halep ile el-Bab arasındaki otoyolda Suriye ordusuna yönelik silahlı saldırı düzenlendiği belirtildi.

Saldırıda 2 Suriye askerinin hayatını kaybettiği aktarıldı.

