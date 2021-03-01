A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın dünya sıralamasındaki yeri değişmedi

Ankara
FIBA'nın internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 2021 Avrupa Kadınlar Basketbol Şampiyonası Elemeleri'nin tamamlanması sonrası dünya sıralaması güncellendi.
E Grubu'ndaki son maçında Litvanya'yı 67-55 yenerek en iyi 5 grup ikincisi kontenjanından finallere katılma hakkı kazanan ay-yıldızlı ekip, 593,8 puanla yerini korudu.
Klasmanın ilk 10 sırasında değişiklik yaşanmadı. Liderlik koltuğunda oturan ABD'yi, Avustralya ve İspanya izledi.
İlk 15'teki tek değişim ise İtalya'nın 2 basamak atlayarak 14'üncülüğe yükselmesi oldu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.