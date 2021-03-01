Euro
8.97
Dolar
7.43
BIST 100
1,531.05
Altın
1,717.12
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Basketbol

A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın dünya sıralamasındaki yeri değişmedi

A Milli Kadın Basketbol Takımı, FIBA dünya sıralamasının 7. basamağında yer aldı.

Hüseyin Burak Demirer   | 01.03.2021
A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın dünya sıralamasındaki yeri değişmedi

Ankara

FIBA'nın internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 2021 Avrupa Kadınlar Basketbol Şampiyonası Elemeleri'nin tamamlanması sonrası dünya sıralaması güncellendi.

E Grubu'ndaki son maçında Litvanya'yı 67-55 yenerek en iyi 5 grup ikincisi kontenjanından finallere katılma hakkı kazanan ay-yıldızlı ekip, 593,8 puanla yerini korudu.

Klasmanın ilk 10 sırasında değişiklik yaşanmadı. Liderlik koltuğunda oturan ABD'yi, Avustralya ve İspanya izledi.

İlk 15'teki tek değişim ise İtalya'nın 2 basamak atlayarak 14'üncülüğe yükselmesi oldu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 4 milyon sınırında
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 516 bin 625'e yükseldi
Senegal COVAX'ın gönderdiği Kovid-19 aşılarını teslim aldı
Almanya'da Kovid-19 kısıtlamaları hizmet sektörünü olumsuz etkiliyor
Çinli uzman, Kovid-19'a küresel sürü bağışıklığının kazanılmasının 2 ila 3 yıl süreceğini iddia etti

Benzer haberler

Anadolu Efes'in konuğu CSKA Moskova

Anadolu Efes'in konuğu CSKA Moskova

Anadolu Efes THY Avrupa Ligi'nde 16. galibiyetini aldı

A Milli Erkek Basketbol Takımı, dünya sıralamasında 15. sıradaki yerini korudu

A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın dünya sıralamasındaki yeri değişmedi

A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın dünya sıralamasındaki yeri değişmedi
Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi'nde play-off turu grup maçları yarın başlayacak

Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi'nde play-off turu grup maçları yarın başlayacak
LeBron James ile Zlatan Ibrahimovic arasında polemik büyüyor

LeBron James ile Zlatan Ibrahimovic arasında polemik büyüyor