logo
Spor, Basketbol, Dünyadan Spor

A Milli Erkek Basketbol Takımı'ndan büyük sıçrama

Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda (EuroBasket 2025) gümüş madalya kazanan A Milli Erkek Basketbol Takımı, dünya sıralamasında 12. sıraya yükseldi.

Yunus Kaymaz  | 18.09.2025 - Güncelleme : 18.09.2025
A Milli Erkek Basketbol Takımı'ndan büyük sıçrama

Londra

FIBA'nın internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, tarihi başarısının ardından 15 basamak birden atlayan Türkiye, 686,2 puanla 12. sıraya yerleşti.

Sıralamada ABD, liderlik koltuğunda otururken Avrupa şampiyonluğunu elde eden Almanya, bir basamak yükselerek ikinci, Sırbistan, üçüncü sırada yer aldı.

Türkiye, klasmanda Mali ve Güney Afrika'nın ardından en büyük çıkış yakalayan üçüncü ülke oldu.

