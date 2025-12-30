Dolar
42.94
Euro
50.48
Altın
4,346.67
ETH/USDT
2,961.10
BTC/USDT
88,231.00
BIST 100
11,220.17
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İstanbul’da kar yağışı etkili oluyor İstanbul’da yoğun kar yağışından dolayı araçlar yollarda mahsur kaldı. Kavacık’tan yayındayız
logo
Gündem

İstanbul'un bazı bölgelerinde kar etkili oluyor

İstanbul genelinde etkili olan yağış, kentin yüksek kesimleri ile bazı bölgelerinde yerini karla karışık yağmur ve kar yağışına bıraktı.

Ferhat Yasak, Yasin Cingöz, İbrahim Halil Aktürk, Umut Kaya, Zekeriye Çelik  | 30.12.2025 - Güncelleme : 31.12.2025
İstanbul'un bazı bölgelerinde kar etkili oluyor Fotoğraf: Yasin Cingöz - AA

İstanbul

Meteorolojinin uyarılarının ardından hava sıcaklığının düştüğü megakentte, akşam saatlerinde etkili olan yağışlı hava bazı bölgelerde kara dönüştü.

Avrupa Yakası'nda özellikle yüksek kesimlerde kar yağışı etkisini gösterdi. Sultangazi'de araçların üzerinde ince kar tabakası oluştu.

Başakşehir, Arnavutköy ve Beylikdüzü'nde de zaman zaman şiddetini artıran kar yağışı nedeniyle yeşil alanlarda beyaz kar örtüsü oluşmaya başladı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Kar yağışının etkisiyle bazı vatandaşlar kısa süreli zorluk yaşarken, bazıları ise cep telefonlarıyla o anları kaydetti.

Kar yağışı, Bağcılar, Küçükçekmece, Avcılar, Esenyurt ve Silivri bölgelerinde de etkili oluyor.

Kentin önemli turistik merkezlerinden biri olan Beyoğlu Taksim bölgesinde de karla karışık yağmur etkili oldu.

Anadolu Yakası'nda ise Çekmeköy, Beykoz, Kartal ve Ümraniye bölgelerinde kar yağışı ve karla karışık yağmur etkisini gösteriyor.

İstanbul Valisi Gül'den kar yağışına ilişkin açıklama

İstanbul Valisi Davut Gül, NSosyal hesabından kar yağışına ilişkin yaptığı paylaşımda, "Sevgili öğrenci kardeşlerim, şehrimizin bazı bölgelerinde hafif şekilde görülen kar yağışı, eğitim-öğretimi olumsuz etkileyecek düzeyde değildir. Meteorolojik verilere göre yağışın yaklaşık bir saat içerisinde sona ermesi beklenmektedir. Herhangi bir gelişme olması halinde NSosyal medya uygulaması üzerinden sizleri anında bilgilendireceğiz. İyi uykular diliyorum." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Bak'tan Galata Köprüsü'nde düzenlenecek Filistin eylemi için çağrı
İstanbul'un bazı bölgelerinde kar etkili oluyor
İletişim Başkanı Duran'dan deniz sondaj gemileri "Çağrı Bey" ve "Yıldırım"a ilişkin paylaşım
İstanbul'da Galata Kulesi'ne Filistin kefiyesi asıldı
Olumsuz hava koşulları nedeniyle THY 61, AJet 42 seferini karşılıklı olarak iptal etti

Benzer haberler

İstanbul'un bazı bölgelerinde kar etkili oluyor

İstanbul'un bazı bölgelerinde kar etkili oluyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından sürücülere "yoğun kar" uyarısı

Yurdun büyük bölümünde yılbaşında kar bekleniyor

İstanbul Küçükçekmece açıklarında birbirine temas eden iki tankerden biri kurtarıldı

İstanbul Küçükçekmece açıklarında birbirine temas eden iki tankerden biri kurtarıldı
İstanbul'da yılbaşında 10 bin 552 sağlık personeli görev alacak

İstanbul'da yılbaşında 10 bin 552 sağlık personeli görev alacak
İstanbul Valiliğinden fırtına uyarısı

İstanbul Valiliğinden fırtına uyarısı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet