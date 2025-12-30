Dolar
Gündem

Hatay'da yıldırım düşmesi sonucu bir kişi yaralandı

Hatay'ın Arsuz ilçesinde, yıldırım düşmesi sonucu yaralanan işçi hastaneye kaldırıldı.

Ali Kemal Zerenli  | 30.12.2025 - Güncelleme : 30.12.2025
Hatay'da yıldırım düşmesi sonucu bir kişi yaralandı

Hatay

Karaağaç Mahallesi'nde 27 Aralık'ta inşaat malzemesi satan iş yerinde çalışan Suriye uyruklu M.A'nın üzerine, tır dorsesinden yük indirdiği esnada yıldırım düştü.

Yıldırımın isabet etmesi sonucu ağır yaralanan işçi, sağlık ekiplerince İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İşçinin hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Öte yandan olay anı iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

