Kadınlar Basketbol Süper Ligi ve Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi maçları HT Spor'dan yayınlanacak
Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) ve HT Spor, Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi ve Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin yayın hakları konusunda anlaşmaya vardı.
İstanbul
TBF'den yapılan açıklamaya göre, anlaşma kapsamında HT Spor, Avrupa'nın en güçlü liglerinden olan Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde her hafta 3 karşılaşmayı, Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde ise her hafta 2 mücadeleyi canlı yayınla basketbol severlerle buluşturacak.
TBF ve HT Spor'un gerçekleştirdiği bu iş birliğinin, basketbolun heyecanını daha geniş kitlelere ulaştırarak marka değerine katkı sağlaması amaçlanıyor.
