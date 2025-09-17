Dolar
logo
Spor, Basketbol

Kadınlar Basketbol Süper Ligi ve Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi maçları HT Spor'dan yayınlanacak

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) ve HT Spor, Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi ve Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin yayın hakları konusunda anlaşmaya vardı.

Metin Arslancan  | 17.09.2025 - Güncelleme : 17.09.2025
Kadınlar Basketbol Süper Ligi ve Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi maçları HT Spor'dan yayınlanacak

İstanbul

TBF'den yapılan açıklamaya göre, anlaşma kapsamında HT Spor, Avrupa'nın en güçlü liglerinden olan Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde her hafta 3 karşılaşmayı, Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde ise her hafta 2 mücadeleyi canlı yayınla basketbol severlerle buluşturacak.

TBF ve HT Spor'un gerçekleştirdiği bu iş birliğinin, basketbolun heyecanını daha geniş kitlelere ulaştırarak marka değerine katkı sağlaması amaçlanıyor.

