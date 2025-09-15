Dolar
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar’ın başkenti Doha’da İslam İşbirliği Teşkilatı-Arap Ligi Olağanüstü Zirvesi'ne katılıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar’ın başkenti Doha’da yapılan İslam İşbirliği Teşkilatı-Arap Ligi Olağanüstü Zirvesi'nde Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile bir araya geldi
logo
Spor, Basketbol, Dünyadan Spor

"12 Dev Adam" Avrupa ikinciliğinin buruk sevincini yaşıyor

2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda (EuroBasket 2025) gümüş madalya kazanan A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın yıldız oyuncuları ikinciliğin buruk sevincini yaşıyor.

Emrah Oktay  | 15.09.2025 - Güncelleme : 15.09.2025
"12 Dev Adam" Avrupa ikinciliğinin buruk sevincini yaşıyor

İstanbul

Letonya'nın başkenti Riga'da düzenlenen şampiyonanın finalinde Almanya'ya yenilerek ikinci olan ay-yıldızlı ekip, İstanbul Havalimanı'na geldi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Milli basketbolcular Cedi Osman ve Alperen Şengün, havalimanında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Türkiye'yi çok iyi temsil ettiklerini aktaran kaptan Cedi Osman, "Önemli olan ülkemizi en iyi şekilde temsil etmekti. Bunu da iyi yaptık. Umarım herkesi gururlandırmışızdır. Gönül isterdi ki buraya altın madalyayla dönelim ama olmadı. Herkesle gurur duyuyorum. Herkes çok iyi çalıştı, çok güzel bir aile ortamı oluşturduk. Maalesef olmadı. İnşallah önümüzdeki senelerde tekrar şansımızı deneyip kupa kazanırız. Sonuçta 24 sene sonra finale çıkıp ülkemize madalya getirdiğimiz için çok mutluyuz." diye konuştu.

Final maçının kırılma anının son iki dakika olduğunu aktaran Cedi, "Maçta 38 dakika boyunca oyunun kontrolü bizim elimizdeydi. Son 2 dakikada o kontrolü kaybettik. Orada da maç gitti. Almanya da çok yetenekli ve tecrübeli, dünya şampiyonu olmuş takım. Korkmadık, çekinmedik. Çıktık ve aslanlar gibi oynadık. Ancak maalesef sondaki kontrol kaybıyla mağlup olduk." ifadelerini kullandı.

Alperen: "Daha çok final göreceğiz"

Alperen Şengün, gelecek için umutlu olduklarını söyledi.

Almanya'nın son dakikalarda tecrübesiyle maçı kazandığını aktaran Alperen, "Maçta 38 dakika öndeydik, son 2 dakikada kaybettik. Sonuç olarak Almanya bu finalleri gören bir takım. Biz daha ilk defa burayı gördük. Almanya, son 2 dakikada sakin kaldı. Maalesef orada maçı kaybettik. Daha genciz. Daha çok final göreceğiz. Tecrübelendik. İnşallah gelecekte bu hataları yapmayız." değerlendirmesinde bulundu.

