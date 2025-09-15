Dolar
Gündem

Çorum'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Çorum'un Alaca ilçesinde otluk arazide çıkan ve ormanlık alana sıçrayan yangına müdahale ediliyor.

Serdar Coşkun, Yasemin Aleyna Tufan  | 15.09.2025 - Güncelleme : 15.09.2025
Çorum'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Çorum

Büyükhırka köyünde otluk arazide bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine köye Alaca Belediyesi itfaiye ekipleri ve Orman İşletme Müdürlüğü arazözleri sevk edildi.

Orman İşletme Müdürlüğü’ne ait 2 arazöz, 1 devriye aracı ve toplam 30 kişilik personelle müdahale edilen yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.

Vatandaşlar da yangını söndürme çalışmalarına destek veriyor.

Bölge sakini Yüksel Çağır, gazetecilere, yangının ilk olarak bir tarlada başladığını söyledi.

Anız yakılması sonucu çıkan alevlerin daha sonra ormanlık alana sıçradığını anlatan Çağır, şöyle konuştu:

“Büyükhırka köyünde anız yakılmış. Anız da bizim meşelik ormana sıçramış. Orman müdürlüğü burada kesim yapıyor ama geride bıraktığı çalı ve çırpılar yıllardır kuruyarak adeta barut gibi olmuş. Biz Evci köyü halkı olarak elimizden geldiğince müdahale etmeye çalışıyoruz. Ancak söndürdüğümüz alevler tekrar tekrar tutuşuyor.”

