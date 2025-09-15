Dolar
41.35
Euro
48.55
Altın
3,640.78
ETH/USDT
4,629.70
BTC/USDT
115,996.00
BIST 100
10,372.04
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Basketbol

A Milli Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman: Elimizdeki maçı kaybettiğimiz için çok üzgünüm

2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) finalinde Almanya'ya 88-83 yenilerek ikinci olan A Milli Takım'da başantrenör Ergin Ataman, çok üzgün olduğunu dile getirdi.

Emre Doğan  | 15.09.2025 - Güncelleme : 15.09.2025
A Milli Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman: Elimizdeki maçı kaybettiğimiz için çok üzgünüm

Riga

EuroBasket 2025'i ikinci tamamlayarak gümüş madalya kazanan Türkiye'de başantrenör Ataman ile kaptan Cedi Osman, Arena Riga'da oynanan finalin ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Almanya'yı tebrik eden Ergin Ataman, "Avrupa Şampiyonası boyunca basın toplantılarında hep konuştum. Şu an söyleyeceğim bir şey yok çünkü elimizde olan ve kontrol ettiğimiz maçı kaybettiğimiz için çok üzgünüm. Yenildiğimde pozitif düşünemem. Belki yarından sonra turnuvayla ilgili analiz yapabilirim. Elimizdeki maçı kaybettiğimiz için çok üzgünüm." ifadelerini kullandı.

Müsabakanın büyük bölümünde üstün oynadıklarını vurgulayan 59 yaşındaki başantrenör, "Çok üzgünüm çünkü böylesine önemli bir finali son 2 dakikaya kadar önde götürüp son saniyelerde kaybetmek ilerisi için herhangi bir yorum yapmamı engelliyor. Önümüzdeki günlerde yetkililerle değerlendirmeyi yaparız." diye konuştu.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Cedi Osman: "Son birkaç dakikada kontrolü yitirdik"

A Milli Takım'ın kaptanı Cedi Osman, maçın kontrolünü son 2 dakikada kaybederek şampiyonluğu kaçırdıkları için üzgün olduklarını kaydetti.

Karşılaşmada son birkaç dakikaya kadar kontrolü ellerinde bulundurduklarını aktaran 30 yaşındaki milli basketbolcu, "Çok üzgünüz. 24 yıl sonra Avrupa Şampiyonası'nda yeniden finale yükseldik. Herkes kupayı Türkiye'ye getirmeyi çok istedi. Ancak olmadı. Çok üzgün ve duygusalız. Finale kadar namağlup gelip, finalde de 38 dakika önde oynayıp son 2 dakikada maçı kaybettik. Çok güzel bir aile ortamı oluşturduk. Herkese teşekkür ediyorum. Gurur duyuyorum. İnşallah buradan daha güçlü bir şekilde döneceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
TİHEK Başkanı Fahrettin Altun'un oğlu Mustafa Bilge Altun dünyaevine girdi
Cumhurbaşkanlığına Cevdet Yılmaz vekalet edecek
Emine Erdoğan Avrupa ikincisi olan A Milli Erkek Basketbol Takımı'nı tebrik etti
Bursa'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
MSB'den A Milli Erkek Basketbol Takımı'na özel video klip

Benzer haberler

A Milli Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman: Elimizdeki maçı kaybettiğimiz için çok üzgünüm

A Milli Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman: Elimizdeki maçı kaybettiğimiz için çok üzgünüm

Emine Erdoğan Avrupa ikincisi olan A Milli Erkek Basketbol Takımı'nı tebrik etti

A Milli Basketbol Takımı, Avrupa ikincisi oldu

EuroBasket 2025'i üçüncü tamamlayan Yunanistan bronz madalyanın sahibi oldu

EuroBasket 2025'i üçüncü tamamlayan Yunanistan bronz madalyanın sahibi oldu
MSB'den A Milli Erkek Basketbol Takımı'na özel video klip

MSB'den A Milli Erkek Basketbol Takımı'na özel video klip
Bakan Göktaş'tan milli basketbolcular ve ailelerine tebrik telefonu

Bakan Göktaş'tan milli basketbolcular ve ailelerine tebrik telefonu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet