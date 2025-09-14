Türkiye-Almanya EuroBasket 2025 final maçı dev ekranlardan izlendi
Vatandaşlar, A Milli Basketbol Takımı'nın 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) finalinde Almanya ile oynadığı maçı dev ekranlardan izledi.
Ankara
A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın 2025 Avrupa Şampiyonası (EuroBasket 2025) finalinde Almanya ile oynadığı karşılaşmayı Ankara'da vatandaşlar, Atatürk Orman Çiftliği'nde kurulan dev ekrandan izledi.
Letonya'nın başkenti Riga'da oynanan maçı kurulan dev ekrandan izlemek için parkı dolduran başkentliler, müsabaka sırasında milli takımın kaydettiği her sayıda büyük mutluluk yaşadı.
Milli takım forması giyen katılımcılar, ellerindeki Türk bayraklarıyla karşılaşmayı izledi.
Finalde Almanya'ya 88-83 yenilen A Milli Basketbol Takımı, Avrupa ikincisi oldu.
Malatya
A Milli Basketbol Takımı'nın Almanya ile 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası final müsabakası için Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından 100. Yıl Parkı'na dev ekran kuruldu.
Vatandaşlar müsabakayı heyecanla takip etti.
Kahramanmaraş
A Milli Basketbol Takımı'nın Almanya ile oynadığı 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası final müsabakası için Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi önüne ekran kuruldu.
Maçı kurulan dev ekrandan izlemek için gelen vatandaşlar, müsabakanın başında İstiklal Marşı'nı okudu ve ardından A Milli Basketbol Takımı lehine tezahüratta bulundu.
Sporseverler, milli takımın attığı her baskette büyük heyecan yaşadı.
Şanlıurfa
Şanlıurfa'da, A Milli Basketbol Takımı'nın 2025 Avrupa Şampiyonası finalinde Almanya ile oynadığı karşılaşmayı, Kızılay Parkı'nda kurulan dev ekrandan izlemek isteyenler, erkenden alana geldi.
Taraftarlar tezahürat yaparak, Milli Takıma destek verdi.
Adıyaman
Kentte sporseverler, A Milli Basketbol Takımı'nın 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası finalinde Almanya ile oynadığı karşılaşmayı dev ekranda izledi.
Eğri Çayı Parkı'nda kurulan dev ekranda vatandaşlar müsabakayı heyecanla takip etti.
Kilis
Kilis'te, A Milli Basketbol Takımı'nın 2025 Avrupa Şampiyonası finalinde Almanya ile oynadığı karşılaşmayı, Cumhuriyet Meydanı'na kurulan dev ekrandan izlemek isteyenler, erkenden alana geldi.
Vatandaşlar müsabakayı tezahürat yaparak heyecanla takip etti.
Kocaeli
İzmit ilçesinde vatandaşlar, tarihi final heyecanını Kent Meydanı'nda kurulan dev ekran karşısında yaşadı.
Ellerinde Türk bayraklarıyla tezahürat yapan sporseverler, ay-yıldızlı ekibe destek verdi.
Manisa
Şehzadeler, Yunusemre ve Demirci ilçelerinde vatandaşlar, tarihi final heyecanını meydanlarda kurulan dev ekran karşısında yaşadı.
Türk bayraklarıyla tezahürat yapan sporseverler, ay-yıldızlı ekibe destek verdi.
Basketbolseverler, milli takımın attığı her baskette sevindi.
Bursa
A Milli Basketbol Takımı'nın Almanya ile oynadığı 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası final müsabakası için Bursa'da Osmangazi Meydanı, Hüdavendigar Kent Parkı, Millet Bahçesi, Yıldırım Belediyesi Bayrak Alanı'nda kurulan dev ekran kuruldu.
Milli takım forması giyen vatandaşlar, alkış ve tezahüratlarla ay-yıldızlı ekibe destekte bulundu.
Eskişehir
Eskişehir'de vatandaşlar, A Milli Basketbol Takımı'nın 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası finalinde Almanya ile oynadığı karşılaşmayı, Dede Korkut Parkı'nda kurulan dev ekranda izliyor.
AK Parti İl Başkanlığı tarafından düzenlenen etkinlikte, milli takım formalarını giyen vatandaşlar, ellerinde Türk bayraklarıyla karşılaşmayı heyecanla takip ediyor.
AK Parti İl Başkanı Gürhan Albayrak ve Eskişehir Sanayi Odası Başkanı Celalettin Kesikbaş da vatandaşlarla beraber final maçını izliyor.
Bilecik
Final karşılaşması, Bilecik Belediyesince Cumhuriyet Meydanı'nda dev ekranda gösterildi.
Milli takım formaları ve Türk bayraklarıyla meydanda yerini alan vatandaşlar, maç öncesi İstiklal Marşı'nı okudu.
Vatandaşlar, Türkiye'nin Almanya ile oynadığı müsabakayı heyecanla takip ediyor.
Yalova
Yalova'da da vatandaşlar, 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda kurulan dev ekrandan finali izliyor.
Türk bayraklarıyla maçı izleyen taraftarlar, alkışlarla milli takıma destek de bulundu.
Sakarya
Vatandaşlar, Adapazarı ilçesinde bulunan Millet Bahçesi'nde kurulan dev ekran karşısında mücadeleyi ilgiyle takip etti.
Müsabakayı büyük bir ilgiyle takip eden vatandaşlar, ellerinde Türk bayraklarıyla tezahürat yaparak milli takıma destek verdi.
Karabük
Karabük'te vatandaşlar, merkezde bulunan Kemal Güneş Caddesi üzerinde ve Safranbolu ilçesinde Leyla Dizdar Kültür Merkezi'nin bahçesinde kurulan dev ekranlarda maçı izledi.
Maçı heyecanla izleyen vatandaşlar, ellerinde Türk bayraklarıyla tezahürat yaptı.
Düzce
Düzce'de de vatandaşların maçı izlemesi için belediye tarafından Millet Bahçesi'nde çift taraflı dev ekran kuruldu.
Ay-yıldızlı formalarla alanı dolduran vatandaşlar, milli takım lehine tezahüratlarda bulundu.
Konya
Selçuklu ilçesinde vatandaşlar, final heyecanını Kılıçarslan Kent Meydanı'nda kurulan dev ekran karşısında yaşadı.
Ellerinde Türk bayraklarıyla tezahürat yapan sporseverler, ay-yıldızlı ekibe destek verdi.
Adana
Adana'da vatandaşlar, A Milli Basketbol Takımı'nın EuroBasket 2025 finalinde Almanya ile karşılaştığı maç için Gençlik Meydanı'nda toplandı.
Büyükşehir Belediyesince kurulan dev ekranda maçı takip eden vatandaşlar, bayraklar ve tezahüratlarla millilere maç boyu destek verdi.
A Milli Basketbol Takımı'nın finalde rakibine 83-88 yenilerek ikinci olmasının ardından vatandaşlar üzüntü yaşadı.
Mersin
Mersin'de de Yenişehir ilçesindeki sahil bandında 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) finali için dev ekran kuruldu.
Çok sayıda vatandaş, milli takıma destek adına alanda bir araya geldi.
Maçı takip edenler, müsabaka boyunca bayraklar sallayıp tezahüratta bulundu.
Hatay
Hatay'da da vatandaşlar, A Milli Basketbol Takımı'nın EuroBasket 2025 finalinde Almanya ile karşılaştığı maç için Kültür ve Sanat Çarşısı'nda toplandı.
Büyükşehir Belediyesince kurulan dev ekranda maçı heyecan içerisinde takip eden vatandaşlar, bayraklarla millilere maç boyu destek verdi.
Osmaniye
Osmaniye'de milli takımı desteklemek isteyen vatandaşlar, Millet Bahçesi'ne kurulan dev ekrandan maçı izledi.
Ellerinde Türk bayraklarıyla maçı izleyen vatandaşlar, ay yıldızlı ekibe maç boyunca destek verdi.
Rize
A Milli Basketbol Takımı'nın Almanya ile oynadığı 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası final müsabakası için Rize Belediyesi tarafından Portakallık Mahallesi'ndeki yeşil alana dev ekran kuruldu.
Rizeliler, Milli takımın attığı her baskette büyük heyecan yaşadı.
Samsun
Vatandaşlar, Samsun Büyükşehir Belediye Sanat Merkezi bahçesinde kurulan dev ekran karşısında mücadeleyi ilgiyle takip etti.
Müsabakayı büyük bir ilgiyle takip eden vatandaşlar, ellerinde Türk bayraklarıyla tezahürat yaparak milli takıma destek verdi.
Ay-yıldızlı formalarla alanı dolduran vatandaşlar, milli takım lehine tezahüratlarda bulundu.
Çankırı
Final müsabakası için Çankırı Belediyesi tarafından Devlet Bahçeli Parkı'na dev ekran kuruldu.
Maçı, kurulan ekrandan izlemek için parka gelen Çankırılılar, müsabakanın başında İstiklal Marşı'nı okudu ve ardından A Milli Basketbol Takımı lehine tezahüratta bulundu.
Ellerinde Türk bayraklarıyla milli takıma destek veren vatandaşlar, her baskette büyük heyecan yaşadı.
Amasya
Amasya'da vatandaşlar, A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın 2025 Avrupa Şampiyonası (EuroBasket 2025) finalini dev ekrandan takip etti.
Amasya Belediyesi tarafından Yavuz Selim Meydanı'na kurulan dev ekranda Türkiye Almanya basketbol karşılaşmasını takip eden vatandaşlar heyecanlı anlar yaşadı.
Tokat
Tokat'ta vatandaşlar, A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın 2025 Avrupa Şampiyonası (EuroBasket 2025) finalini dev ekrandan izledi.
Tokat'ta vatandaşlar, A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın 2025 Avrupa Şampiyonası (EuroBasket 2025) finalini dev ekrandan izledi.

Tokat Belediyesi tarafından Hıdırlık Meydanı'na kurulan dev ekranda Türkiye Almanya basketbol karşılaşmasını takip eden vatandaşlar heyecanlı anlara tanık oldu.