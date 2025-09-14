A Milli Basketbol Takımı, Avrupa ikincisi oldu
2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) finalinde Almanya'ya 88-83 yenilen A Milli Basketbol Takımı, ikinci oldu.
Riga
EuroBasket 2025'te A Grubu'nu "5'te 5" yaparak lider tamamlayan, son 16 turunda İsveç'i, çeyrek finalde Polonya'yı ve yarı finalde Yunanistan'ı mağlup eden Türkiye, şampiyonluk maçında Almanya ile karşı karşıya geldi.
Arena Riga'da oynanan ve büyük çekişmeye sahne olan karşılaşmada Almanya'ya 88-83 kaybeden milliler, şampiyonayı ikinci tamamlayarak gümüş madalya kazandı. A Milli Takım, EuroBasket'te 2001'in ardından 2025'te de ikinci olarak gümüş madalya elde etti.
Ay-yıldızlı ekip, Arena Riga'da oynanan müsabakaya Shane Larkin, Şehmus Hazer, Cedi Osman, Ercan Osmani ve Alperen Şengün ilk 5'iyle başladı.
Turnuvada Türkiye ile 8'de 8 yapan iki takımdan biri olan Almanya ise Schröder, Obst, Bonga, Theis ve Wagner 5'iyle sahada yer aldı.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Karşılaşmaya çok etkili başlayan A Milli Takım, dış atışlardan üst üste kaydettiği basketlerle 3. dakikada farkı çift hanelere çıkardı: 13-2. Bonga ve Wagner ile bulduğu sayılarla toparlanan Almanya, 7. dakikada skoru lehine çevirdi: 16-19. Kalan bölümde iki takım da karşılıklı skor üretti ve Almanya, ilk periyodu 24-22 önde tamamladı.
İkinci çeyrekte Türkiye, savunma ribaundu almakta zorlanırken, Almanya Lo'nun yönlendirdiği hücumlardan kaydettiği basketlerle 12. dakikada 6 sayılık fark yakaladı: 22-28. Almanya'ya 8-0'lık seriyle yanıt veren milliler, 14. dakikada öne geçti: 30-28. Alperen Şengün'ün devreye girmesiyle oyunun kontrolünü ele geçiren ve farkı açan A Milli Takım, soyunma odasına 46-40 üstün gitti.
Milliler, iki takımın da 3 sayı çizgisinin gerisinden ve pota altından skor ürettiği üçüncü periyodu 67-66 önde tamamladı.
Ay-yıldızlıların bir ara 6 sayılık üstünlük yakaladığı karşılaşmanın dördüncü ve son çeyreğinde dış atışlardan çok kritik basketler bulan Almanya, 37. dakikada öne geçti: 76-77. Kalan dakikalar büyük bir heyecana sahne oldu. Skor üstünlüğünün birkaç kez el değiştirdiği bu bölümde Almanya, Schröder'in basketiyle son 18 saniyeye 86-83 önde girdi. Kalan bölümü daha iyi oynayan Almanya, karşılaşmayı 88-83 kazanarak Avrupa şampiyonu oldu.
İkinci kez gümüş madalya aldı
A Milli Basketbol Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda ikinci gümüş madalyasını kazandı.
Milliler, 24 yıl sonra ikinci kez çıktığı finalde yine şampiyonluk kupasına uzanamadı.
Ay-yıldızlı ekip, Abdi İpekçi Spor Salonu'nda oynanan EuroBasket 2001 finalinde de Yugoslavya'ya 78-69 mağlup olmuştu.
Almanya'nın ikinci şampiyonluğu
Almanya Milli Basketbol Takımı, 2023 Dünya Kupası'nın ardından 2025 Avrupa Şampiyonası'nda da mutlu sona ulaşarak önemli bir başarı elde etti.
EuroBasket 2025'te "9'da 9" yapan Almanya, turnuvada 1993'ün ardından ikinci kez kupayı müzesine götürdü.
Final kapalı gişe
Arena Riga'daki Türkiye-Almanya finali, kapalı gişe oynandı.
Avrupa'nın milli takımlar düzeyindeki en büyük takımının belli olduğu karşılaşmayı yaklaşık 11 bin kişi takip etti.
Karşılaşmayı izlemek için Türkiye'nin yanı sıra çevre ülkelerden Letonya'nın başkenti Riga'ya gelen birçok Türk taraftar, tribündeki yerini aldı.
EuroBasket 2025 şampiyonu Almanya kupasını aldı
Arena Riga'daki EuroBasket 2025 finalinin ardından kupa seremonisi düzenlendi.
Törende ilk olarak Avrupa ikincisi A Milli Takım'ın oyuncularına ve başantrenör Ergin Ataman'a gümüş madalyaları verildi.
Ardından Avrupa şampiyonu Almanya'da oyunculara ve teknik ekibe altın madalyaları takdim edildi.
FIBA Avrupa Başkanı Jorge Garbajosa, şampiyonluk kupasını Almanya'nın kaptanı Dennis Schröder'e verdi. Schröder, takım arkadaşlarıyla kupayı havaya kaldırdı.
EuroBasket 2025'in MVP'si Schröder
2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nın En Değerli Oyuncusu (MVP) ödülüne, Almanya'nın kaptanı Dennis Schröder, layık görüldü.
Schröder'e ödülünü EuroBasket 2025'in elçisi eski İspanyol basketbolcu Rudy Fernandez verdi.
Dennis Schröder, turnuvada oynadığı 9 maçta 20,3 sayı, 7,2 asist ve 3,4 ribauntluk performans sergiledi.
31 yaşındaki oyun kurucu, final maçında da 19 sayı kaydetti.
Schröder, Almanya'nın şampiyonluğa ulaştığı 2023 Dünya Kupası'nın da MVP'si seçilmişti.
Alperen Şengün, turnuvanın "En iyi 5"inde
Milli basketbolcu Alperen Şengün, EuroBasket 2025'in "En iyi 5"ine seçildi.
Turnuvanın en iyi 5 oyuncusu arasında Alperen'in yanı sıra Almanya'dan Schröder ile Franz Wagner, Yunanistan'dan Giannis Antetokounmpo ve Slovenya'dan Luka Doncic, yer aldı.
Alperen, şampiyonada oynadığı 9 maçta 21,6 sayı, 10,1 ribaunt ve 6,6 asist ortalamasıyla oynadı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa ikincisi olan A Milli Erkek Basketbol Takımı'nı kutladı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) finalinde ikinci olarak gümüş madalya kazanan A Milli Basketbol Takımı'nı tebrik etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "FIBA 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda 2'nci olan A Milli Erkek Basketbol Takımımızı yürekten tebrik ediyorum. Bu tarihi başarınız, son saniyeye kadar gösterdiğiniz azim ve mücadele için teşekkürler 12 Dev Adam! Sizinle gurur duyuyoruz." ifadesini kullandı.
Erdoğan, paylaşımında basketbol topu ve Türk Bayrağı emojileriyle birlikte A Milli Basketbol Takımı'nın görseline de yer verdi.
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Avrupa ikincisi olan Türkiye Milli Basketbol Takımı'mızı tebrik ediyorum
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası finalinde ikinci olarak gümüş madalya elde eden A Milli Erkek Basketbol Takımı'nı tebrik etti.
Kurtulmuş sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Teşekkürler 12 Dev Adam. FIBA 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda aşkla ve gayretle verdikleri mücadele sonucu Avrupa ikincisi olan Türkiye Milli Basketbol Takımı'mızı tebrik ediyorum." ifadelerine yer verdi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Avrupa'nın ikincisi, gönüllerimizin şampiyonusunuz
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) finalinde ikinci olarak gümüş madalya kazanan A Milli Erkek Basketbol Takımı'nı tebrik etti.
Yılmaz, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Avrupa'nın ikincisi, gönüllerimizin şampiyonusunuz. Avrupa Şampiyonası'nda destan yazan 12 Dev Adam'ı, gösterdikleri büyük mücadele için tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Duran: Milli Takımımızın gösterdiği azim, inanç ve mücadele, milletçe hepimizin göğsünü kabarttı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası'nda ikinci olan A Milli Erkek Basketbol Takımını gönülden kutladığını belirterek, şunları kaydetti:
"Milli Takımımızın gösterdiği azim, inanç ve mücadele, milletçe hepimizin göğsünü kabarttı. Bu tarihi yolculukta bizlere yaşattığınız gurur, mutluluk ve coşku için teşekkürler 12 Dev Adam. Ay yıldızlı formayı sahada yürekle, kararlılıkla ve büyük bir onurla taşıdınız. 86 milyon olarak her daim yanınızdayız. Bu aziz bayrağı daha nice zaferlerle dalgalandıracağınıza inancımız tam."
Bakanlar EuroBasket 2025'te Avrupa ikincisi olan A Milli Basketbol Takımı'nı kutladı
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda Avrupa ikincisi olan A Milli Basketbol Takımımızı gönülden kutluyorum. Bu başarı inancın, emeğin, alın terinin ve yürekten oynayan tüm oyuncularımızın eseridir. Bizlere bu büyük heyecanı ve mutluluğu yaşattığınız için teşekkürler 12 Dev Adam." ifadelerini kullandı.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, NSosyal hesabından, "FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası'nda ikinci olan 12 Dev Adam'ı gönülden kutluyorum. Gösterdiğiniz azim ve kararlılık bizim için şampiyonluğa eşdeğer. Yüreğinizle ortaya koyduğunuz bu muhteşem mücadele ve bizlere yaşattığınız büyük gurur için teşekkür ederiz. Ay yıldızlı bayrağımızı en güzel şekilde temsil ettiniz. Gururumuzsunuz." paylaşımında bulundu.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ise NSosyal hesabından yaptığı paylaşımında, "Son ana kadar mücadele eden, vazgeçmeyen 12 Dev Adam ile gurur duyuyoruz. FIBA Avrupa Şampiyonası finalinde Avrupa ikinciliğini elde ettik ama siz yüreklerimizi kazandınız. Yaşattığınız gurur için teşekkürler." değerlendirmesinde bulundu.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ise NSosyal hesabından, "Çok iyi bir takım, çok iyi mücadele. Sizinle gurur duyuyoruz 12 Dev Adam. Her şey için teşekkürler." paylaşımını yaptı.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ise "İnanç ve azimle gösterdiğiniz mücadele ve takım ruhu için teşekkürler." ifadesini kullandı.
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Türk sporu adına tarihi bir gün yaşadık. Letonya'nın başkenti Riga'da düzenlenen 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası finalinde Almanya'ya yenilerek şampiyonayı ikinci olarak tamamlayan A Milli Basketbol Takımı'mızı canıgönülden tebrik ediyorum. A Milli Erkek Basketbol Takımı'mızın başarısında emeği geçen sporcularımıza, teknik heyetimize, kulüplerimize ve katkı sağlayan herkese şükranlarımı sunuyorum. Gönüllerin şampiyonusunuz. Ülkemizi çok mutlu ettiniz. Türkiye sizinle gurur duyuyor."
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da NSosyal hesabından yaptığı paylaşımında, "Sizler kalbimizin şampiyonusunuz. FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası’nda ikinci olan 12 Dev Adam’ı yürekten kutluyorum." ifadelerini kullandı.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımında, şunları kaydetti:
"Gönüllerimizin şampiyonu Avrupa ikincisi oldu. Azminizle, inancınızla, takım ruhunuzla hepimize tarifsiz bir gurur yaşattınız. Teşekkürler 12 Dev Adam. Bu gurur 85 milyonun kalbinde şampiyonluk değerinde. Ay yıldızlı bayrağımızı Avrupa'nın zirvesinde dalgalandıran A Milli Basketbol Takımımızı gönülden kutluyorum."
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ise tebrik mesajında, "Teşekkürler 12 Dev Adam. FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası'nda ikinci olarak gümüş madalyayı ülkemize getiren 12 Dev Adam'ı tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda final oynayan ve şampiyonluk için son ana kadar mücadele eden 12 Dev Adam'a ve teknik ekibimize yürekten teşekkür ediyoruz. Aslanlar gibi mücadele verdiniz, gümüş madalyayı ülkemize getirdiniz. Sizlerle gurur duyuyoruz." ifadelerini kullandı.
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu da "Şampiyonsunuz gönüllerimizde. Teşekkürler 12 Dev Adam. Başardıklarınızla, yaşattıklarınızla harikaydınız." paylaşımında bulundu.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, paylaşımında "Azim ve inançla oynayarak Avrupa ikincisi olan A Milli Erkek Basketbol Takımımızı tebrik ediyorum. Teşekkürler 12 Dev Adam." değerlendirmesinde bulundu.
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, oyuncuların çok yüksek bir mücadele azmi göstererek herkesi gururlandırdığını dile getirerek, "Skor ne olursa olsun, ay-yıldızlı formaya gösterdiğiniz sadakat ve sahaya koyduğunuz yürek, milletimizin gönlünde şampiyonluğun adıdır. Bu duruş, tüm gençlerimize ilham, gelecekteki zaferlerimizin de en büyük göstergesi olacak. Yolunuz açık olsun, Türkiye sizinle gurur duyuyor." mesajını paylaştı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu da oyunculara teşekkür ederek, "Finalde yüreğini ortaya koyan, son düdüğe kadar mücadele eden yiğitlerimiz Avrupa ikincisi oldu ama milletimizin gönlünde hep şampiyonlar ve öyle kalacaklar. Siz sadece ikinci olmadınız, 85 milyonun umudu, inancı ve gururu oldunuz." paylaşımı yaptı.
Karşılaşmayı Bakan Bak da izledi
Türkiye ile Almanya arasında oynanan EuroBasket 2025 finalini, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da takip etti.
Karşılaşmayı Bakan Bak'ın yanı sıra Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, MİT Başkanı İbrahim Kalın, AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay, AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu, AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, AK Parti Konya Milletvekili Ünal Karaman, Türkiye'nin Riga Büyükelçisi Şule Öztunç, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu ve yönetim kurulu üyeleriyle diğer davetliler izledi.
Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier de finali yerinde takip etti.
A Milli Basketbol Takımı'na futbol camiasından tebrik
Türkiye Futbol Federasyonu, Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda (EuroBasket 2025) ikinci olan A Milli Erkek Basketbol Takımı'nı tebrik etti.
Türkiye Futbol Federasyonu, internet sitesinde yer alan mesajında "A Milli Erkek Basketbol Takımımızı içtenlikle tebrik ederiz. Ülkemize basketbolda tarihte ikinci kez Avrupa Şampiyonası'nda final oynama gururu yaşatan A Millî Erkek Basketbol Takımımıza teşekkür eder, üstün başarılarının devamını dileriz." ifadelerini kullandı.
Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor, tebrik mesajlarını NSosyal hesaplarından paylaştı.
Sarı-lacivertliler, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"Sizinle gurur duyuyoruz 12 Dev Adam. FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası’nda gösterdikleri başarılı performansla ülkemize eşsiz bir gurur yaşatarak Avrupa ikincisi olan A Erkek Milli Takımımızı canı gönülden kutlar, kırmızıyla beyazın, ay ve hilalin gücünü Riga’dan tüm dünyaya duyuran millilerimizin bu tarihi başarısında Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu başta olmak üzere emeği geçen herkesi tebrik ederiz. Sizlerle gurur duyuyoruz."
Galatasaray Kulübü, "2025 FIBA EuroBasket serüveni boyunca gösterdikleri mücadeleyle bizleri gururlandıran başta Ergin Ataman ve tüm teknik ekiple birlikte 12 Dev Adam’a teşekkür ediyoruz." ifadelerine yer verdi.
Trabzonspor, "EuroBasket 2025 boyunca gösterdiği azim, mücadele ve takım ruhuyla bizlere unutulmaz bir turnuva yaşatan 12 Dev Adam’a teşekkür ediyoruz." mesajını yayımladı.
Beşiktaş Kulübü ise ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından paylaşımında "Her şey için teşekkürler 12 Dev Adam. Bizlere çok büyük bir heyecan yaşattınız. Türkiye sizinle gurur duyuyor." diyerek ay-yıldızlı ekibe teşekkür etti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.