Almanya’da banka soygununda 30 milyon avro çalındı
Almanya’nın Gelsenkirchen kentinde bir banka şubesinin kasa dairesine giren soyguncular, yaklaşık 30 milyon avro çaldı.
Berlin
Alman medyasından yer alan haberlere göre, Gelsenkirchen kentinde Sparkasse adlı bankanın şubesi, hafta sonunda soyuldu.
Özel bir matkap kullanan soyguncular, yandaki otoparkın duvarını delerek bankanın kasa dairesine girdi.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
3 bin 300 kiralık kasayı zorla açan soyguncular, yaklaşık 30 milyon avro çaldı.
Soygundan 2 bin 500’den fazla müşterinin etkilendiği belirtildi.
Haberlerde, planlı ve profesyonelce gerçekleştirilen soygunun, ülke suç tarihinin en büyük soygunlarından biri olduğu kaydedildi.
Olayın duyulmasının ardından çok sayıda müşteri şubeye akın etti.
Polis, gerginlikleri önlemek için şubenin önünü boşalttı.
Bankadan yapılan açıklamada ise müşterilerden şubeye gelmemeleri istendi ve en kısa sürede etkilenen müşterilerin bilgilendirileceği belirtildi.
Görgü tanıkları, cumartesi gecesi ile pazar sabahı arasında büyük çantalar taşıyan birkaç kişi gördüklerini açıkladı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.