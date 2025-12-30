Dolar
Dünya

Almanya’da banka soygununda 30 milyon avro çalındı

Almanya’nın Gelsenkirchen kentinde bir banka şubesinin kasa dairesine giren soyguncular, yaklaşık 30 milyon avro çaldı.

Cüneyt Karadağ  | 30.12.2025 - Güncelleme : 30.12.2025
Almanya’da banka soygununda 30 milyon avro çalındı

Berlin

Alman medyasından yer alan haberlere göre, Gelsenkirchen kentinde Sparkasse adlı bankanın şubesi, hafta sonunda soyuldu.

Özel bir matkap kullanan soyguncular, yandaki otoparkın duvarını delerek bankanın kasa dairesine girdi.

3 bin 300 kiralık kasayı zorla açan soyguncular, yaklaşık 30 milyon avro çaldı.

Soygundan 2 bin 500’den fazla müşterinin etkilendiği belirtildi.

Haberlerde, planlı ve profesyonelce gerçekleştirilen soygunun, ülke suç tarihinin en büyük soygunlarından biri olduğu kaydedildi.

Olayın duyulmasının ardından çok sayıda müşteri şubeye akın etti.

Polis, gerginlikleri önlemek için şubenin önünü boşalttı.

Bankadan yapılan açıklamada ise müşterilerden şubeye gelmemeleri istendi ve en kısa sürede etkilenen müşterilerin bilgilendirileceği belirtildi.

Görgü tanıkları, cumartesi gecesi ile pazar sabahı arasında büyük çantalar taşıyan birkaç kişi gördüklerini açıkladı.

