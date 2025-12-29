Dolar
42.94
Euro
50.53
Altın
4,464.32
ETH/USDT
2,930.20
BTC/USDT
87,442.00
BIST 100
11,230.08
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Kastamonu - Çatalzeytin kara yolu yoğun kar yağışı nedeniyle trafiğe kapatıldı. Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde sulama kanalına düşen otomobildeki 4 kişiyi arama kurtarma çalışması sürüyor.
logo
Dünya

Almanya'nın 2025'te silah ihracatı geriledi

Almanya'nın silah ve askeri malzeme ihracatı, bu yıl Ukrayna'ya yapılan silah yardımının bir önceki yıla göre azalmasıyla yaklaşık 8,40 milyar avroya geriledi.

Bahattin Gönültaş  | 29.12.2025 - Güncelleme : 29.12.2025
Almanya'nın 2025'te silah ihracatı geriledi

Berlin

Alman Haber Ajansı’nın (DPA) haberine göre, Sol Parti’nin soru önergesine yanıt veren Almanya Ekonomi Bakanlığı, hükümetin bu yıl 8 Aralık itibarıyla 8,40 milyar avroluk silah ve askeri malzeme satışına onay verdiğini açıkladı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Buna göre Almanya'nın silah ve askeri malzeme ihracatı, 2023’te 12,15 milyar avro ve 2024’te 13,33 milyar avro ile kırılan rekorların ardından 2025’te gerilemiş oldu.

Verilen yanıtta, Rusya ile savaş halinde olan Ukrayna’ya yapılan silah ihracatındaki belirgin düşüş dikkati çekti. Berlin yönetimi, Kiev’e bu yıl 1,14 milyar avroluk silah ve askeri teçhizat satışına onay verdi. Almanya’nın Ukrayna’ya silah ihracatı 2024’te 8,15 milyar avro olarak kayıtlara geçmişti.

Öte yandan Hristiyan Birlik (CDU/CSU) ile Sosyal Demokrat Parti’nin (SPD) oluşturduğu ve Mayıs 2025’te göreve başlayan yeni Alman hükümeti, bu yıl toplam 5,39 milyar avro değerinde silah ve askeri malzeme satışına onay verdi.

Alman hükümeti, en fazla silah ve askeri malzeme ihracatını 1,31 milyar avro ile Norveç’e yaptı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
STK'lerden 1 Ocak’ta Filistin için Galata Köprüsü'nde buluşma çağrısı
Bakan Uraloğlu: Sabiha Gökçen Havalimanı, 'Major Havalimanları' kategorisinde en hızlı büyüyen havalimanı
Yüzyılın Konut Projesi'nde kura çekimleri Adıyaman'da başladı
Fırtına nedeniyle Karadeniz'de oluşan dalgalar sahil şeridine zarar verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Eli kanlı canilerle mücadelemizi tavizsiz şekilde devam ettireceğiz

Benzer haberler

Rusya: Çatışmaların durdurulması için Ukraynalı askerlerin Donbas'tan çekilmesi lazım

Rusya: Çatışmaların durdurulması için Ukraynalı askerlerin Donbas'tan çekilmesi lazım

Bakan Uraloğlu: Sabiha Gökçen Havalimanı, 'Major Havalimanları' kategorisinde en hızlı büyüyen havalimanı

Yüzyılın Konut Projesi'nde kura çekimleri Adıyaman'da başladı

Almanya'nın 2025'te silah ihracatı geriledi

Almanya'nın 2025'te silah ihracatı geriledi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Eli kanlı canilerle mücadelemizi tavizsiz şekilde devam ettireceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Eli kanlı canilerle mücadelemizi tavizsiz şekilde devam ettireceğiz
SSB Başkanı Görgün: Sabiha Gökçen'in yolcu kapasitesi 50 milyonun üzerine çıkacak

SSB Başkanı Görgün: Sabiha Gökçen'in yolcu kapasitesi 50 milyonun üzerine çıkacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet