Dolar
41.29
Euro
48.63
Altın
3,680.36
ETH/USDT
4,494.40
BTC/USDT
114,848.00
BIST 100
11,000.26
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Ordu açıklarında 92 yıl önce batan Rus şilebine keşif dalışı yapıldı

Ordu'da 1933 yılında batan Rus şilebinin batığına dalgıçlar tarafından keşif dalışı yapıldı.

Hayati Akçay  | 15.09.2025 - Güncelleme : 15.09.2025
Ordu açıklarında 92 yıl önce batan Rus şilebine keşif dalışı yapıldı Fotoğraf: Hayati Akçay/AA

Ordu

Altınordu ilçesinde yaşayan fotoğraf sanatçısı Gökhan Kırca, geçtiğimiz günlerde sahilde dron çekimi yaptığı sırada kıyıdan yaklaşık 120 metre uzaklıkta batık kalıntısı fark etti.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Kırca'nın fotoğrafları sosyal medyasında paylaşması üzerine dalış eğitmeni Hakan Güney ile birlikte 4 dalgıç tarafından Rus şilebi batığına keşif dalışı yapıldı.

Dalgıçlar batık şilebini görüntüledi.

Tarih araştırmacısı ve yazar İbrahim Dizman, gazetecilere, Ruslar tarafından ticari amaçla kullanılan şilebin 30 Kasım 1933'te Ordu'ya gaz yağı getirdiği sırada fırtına nedeniyle battığını söyledi.

Geminin bazı kaynaklarda adının "Tana" olarak geçtiğini ifade eden Dizman, o dönem Ordulular tarafından gemi mürettebatının kurtarıldığını ancak birisinin hayatını kaybettiğini anlattı.

Dizman, şilebin 1960'lı yıllara kadar su yüzeyinde direklerinin görünür halde olduğunu ancak daha sonra geminin suya gömüldüğünü kaydetti.

Dalış eğitmeni Güney ise batığın kıyıya çok yakın olduğunu belirterek, "Arkadaşlarımızla birlikte dalış gerçekleştirerek sualtı görüntüleri aldık. Batığın Ordu'da sualtı turizminin gelişmesine katkı sunacağını bekliyoruz." dedi.

Güney, batığın bir kısmının kuma saplandığı için görüş mesafesinin düşük olduğunu belirterek, "Ancak gözlemlerimizde batığın 3,5 metre genişliğinde olduğunu tahmin ettik. Kamara kısmını gördük. Şu anda geminin bir kısmı 2,5 metre derinlikte bir kısmı ise yüzeye 30 santim yakınlıkta. Gemi balıklara yuva olmuş durumda. Herkesin yüzerek bile görebileceği bir noktada gemi. Biz bu batığın sualtı turizmine fayda sağlayacağını düşünüyoruz." diye konuştu.

Fotoğraf sanatçısı Kırca da yamaç paraşütü yapan bir arkadaşının uyarısı sonucu sahilde dron çekimi yaptığı sırada batığı görüntülediğini belirterek, "Var olan bir batığı yeniden gündeme getirmek benim adıma mutluluk vericiydi." dedi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kocaeli'de hız uyarısı yapan kişiye saldıran sürücü yakalandı
Ordu açıklarında 92 yıl önce batan Rus şilebine keşif dalışı yapıldı
Çorum'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Katar'ın başkenti Doha'da yoğun diplomasi trafiği
Cumhurbaşkanı Erdoğan Bakü'nün düşman işgalinden kurtuluş yıl dönümünü kutladı

Benzer haberler

Ordu açıklarında 92 yıl önce batan Rus şilebine keşif dalışı yapıldı

Ordu açıklarında 92 yıl önce batan Rus şilebine keşif dalışı yapıldı

Fındık ikram ettiği kargayla dostluk kurdu

Efeler Ligi ekibi Akkuş Belediyespor bu sezon çifte hedef için mücadele edecek

Ordu'da çay ocağında sergilenen eski eşyalar müşterilerin dikkatini çekiyor

Ordu'da çay ocağında sergilenen eski eşyalar müşterilerin dikkatini çekiyor
Ordulu 14 yaşındaki wushucuların yeni hedefi milli takıma girebilmek

Ordulu 14 yaşındaki wushucuların yeni hedefi milli takıma girebilmek
Milli bilek güreşçi Tuğrulhan, dünya şampiyonluğu için kolları sıvadı

Milli bilek güreşçi Tuğrulhan, dünya şampiyonluğu için kolları sıvadı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet