A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman gelecek için ümitli

2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda (EuroBasket 2025) gümüş madalya kazanan A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın başantrenörü Ergin Ataman, ay-yıldızlı ekibin gelecekte altın madalyayı alacağını söyledi.

Emrah Oktay  | 15.09.2025 - Güncelleme : 15.09.2025
A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman gelecek için ümitli Fotoğraf: Bünyamin Çelik/AA

İstanbul

Letonya'nın başkenti Riga'daki şampiyonanın finalinde Almanya'ya yenilerek ikinci olan ay-yıldızlı ekip, İstanbul Havalimanı'na döndü.

Havalimanında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Ataman, Avrupa şampiyonluğunu çok istediklerini belirterek "Türk halkını birleştirdiğimiz, herkese heyecan verdiğimiz ve takımımızı finale taşıdığımız için mutluyuz. Tüm dünyaya maçın başında İstiklal Marşı'mızı canlı canlı dinlettik. Kupayı almayı ve maçın sonunda da dinletmeyi istiyorduk. Çok da iyi oynadık. Maçın kontrolü 38 dakika bizdeydi ama sonunda belki kazanma paniği, Almanya'ya son dünya şampiyonu olmasının onlara verdiği bir rahatlık, belki de bizim adımıza bahtsızlık vardı. Bazen oralarda şansın da yanınızda olması gerek. Müthiş bir turnuva geçirdik. Sırbistan ve Yunanistan'a karşı inanılmaz galibiyetler aldık. Almanya maçında çok iyi oynadık ama kaybettik. Kazanmaya, şampiyon olmaya alışkın bir insanım. Tarih şampiyonları yazıyor ama bu takım bir gün Avrupa şampiyonu da olacak. İnşallah bunu da yazdıracağız. Şimdilik ikinci sıradayız. Almanya'yı tebrik ederim." diye konuştu.

Türk halkının milli takımla gurur duyduğunun söylenmesi üzerine tecrübeli başantrenör, "Gönüllerin şampiyonu olduğumuzu biliyoruz ama biz gerçek şampiyon da olacağız. Buna çok yaklaştık. Son 2 dakikada bunu verdik. Gün gelecek bunu da alacağız. Türk sporu, Türk sporcusu, Türk basketbolu bunu başarabileceğini kanıtladı, gösterdi. Çok genç bir takımımız var. En az 4 yıl daha bu kadro devam edecek. Önümüzde bir Dünya Şampiyonası var. Avrupa şampiyonluğunu alamadık ama bakarsınız dünya şampiyonluğunu alırız. Hedefimiz her zaman devam edecek. Destekleri için herkese çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

