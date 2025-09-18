Dolar
logo
Spor, Basketbol

Basketbolda 2025-2026 sezonu organizasyonları için gönüllülük başvuruları başladı

Türkiye Basketbol Federasyonu, 2025-2026 sezonu organizasyonları için gönüllülük başvurularının başladığını duyurdu.

Ceren Aydınonat  | 18.09.2025 - Güncelleme : 18.09.2025
Basketbolda 2025-2026 sezonu organizasyonları için gönüllülük başvuruları başladı

İstanbul

Federasyondan yapılan açıklamaya göre basketbolseverler, gönüllülük başvurularını 28 Şubat 2026 tarihine kadar federasyonun internet sitesi üzerinden yapabilecek.

