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Trabzonspor'un rakibi Basel'den "Böyle anlarda futbol önemsizdir" paylaşımı

Trabzonspor'un UEFA Konferans Ligi play-off turunda yarın sahasında karşılaşacağı İsviçre'nin Basel takımı, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle "Böyle anlarda futbol, ikinci plandadır, önemsizdir." paylaşımı yaptı.

Fatih Erel   | 15.02.2023
Trabzonspor'un rakibi Basel'den "Böyle anlarda futbol önemsizdir" paylaşımı

İstanbul

Kulüpten yapılan sosyal medya paylaşımında, "Böyle anlarda futbol, ikinci plandadır, önemsizdir. Düşüncelerimiz depremzedelerle birlikte." ifadeleri kullanılarak Basel takımının futbolcularının üzgün şekilde Trabzon'a uçuşlarını beklediği kareler paylaşıldı.

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