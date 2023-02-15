Trabzonspor'un rakibi Basel'den "Böyle anlarda futbol önemsizdir" paylaşımı
Trabzonspor'un UEFA Konferans Ligi play-off turunda yarın sahasında karşılaşacağı İsviçre'nin Basel takımı, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle "Böyle anlarda futbol, ikinci plandadır, önemsizdir." paylaşımı yaptı.
İstanbul
Kulüpten yapılan sosyal medya paylaşımında, "Böyle anlarda futbol, ikinci plandadır, önemsizdir. Düşüncelerimiz depremzedelerle birlikte." ifadeleri kullanılarak Basel takımının futbolcularının üzgün şekilde Trabzon'a uçuşlarını beklediği kareler paylaşıldı.
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🔜✈️— FC Basel 1893 (@FCBasel1893) February 15, 2023
In solchen Momenten ist der Fussball nebensächlich. Wir sind in Gedanken bei den Opfern des Erdbebens 🖤🤍
Böyle anlar’da futbol önemsizdir.
Düşüncelerimiz suan deprem kurban’larındadır 🖤🤍#FCBasel1893 #MirSinBasel #UECL #rotblaulive pic.twitter.com/g3rAD6NpYd