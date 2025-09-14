Gaziantep FK sahasında Kocaelispor'u yendi

Gaziantep
İlk yarı
16. dakikada Kocaelispor atağında ceza sahası dışında topla buluşan Can Keleş'in vuruşunda top, kaleci Mustafa Burak Bozan'da kaldı.
24. dakikada sağ kanattan Can Keleş'in kullandığı serbest atışta savunmanın ters vuruşunda topu kaleci Burak Bozan son anda yumrukladı.
30. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Ogün Özçiçek'in ortasına Sorescu'nun kafa vuruşunda kaleci Jovanovic, gole izin vermedi.
Karşılaşmanın ilk yarısı, golsüz tamamlandı.
İkinci yarı
50. dakikada Gaziantep FK'nin gelişen atağında savunmadan dönen topu önünde bulan Ndiaye, ceza sahası dışından sert vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Jovanovic'de kaldı.
51. dakikada sağ kanatta topu önünde bulan Luis Perez'in ceza sahası dışından yerden sert vuruşunda kaleci gole izin vermedi.
75. dakikada Gaziantep FK, golü buldu. Ndiaye'nin ara pasında ceza sahası dışı sağ çaprazında topla buluşan Kozlowski'nin rakibi geçtikten sonra yerden köşeye sert vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.
78. dakikada Gaziantep FK, farkı ikiye çıkardı. Savunmanın hatasıyla topu kapan Yusuf Kabadayı, ilk vuruşunda kaleciden ikinci vuruşunda savunmadan döndükten sonra üçüncü kez dokunuşunda meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-0.
86. dakikada Kocaelispor'da serbest atışı kullanan Petkovic'in vuruşunda top savunmaya çarparak kornere çıktı.
Karşılaşma, Gaziantep FK'nin 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
Kocaelispor cephesi
Kocaelispor'un teknik direktörü Selçuk İnan, "Ortada bir maçtı, gol gelene kadar dengede gitti, golden sonra oyun biraz düştü." dedi.
İnan, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, 3 puana ihtiyaçları olduğunu, kazanmak istediklerini ancak istedikleri mücadeleyi veremediklerini belirtti.
Üzerlerinde oluşan baskıyı hissettiklerini dile getiren İnan, şunları kaydetti:
"Bu baskı hem olumlu hem olumsuz üstümüze yansıdı. Ortada bir maçtı, gol gelene kadar dengede gitti, golden sonra oyun biraz düştü. İşimiz zor, kolay değil. Daha önce de söyledim, oyuncular birbirini henüz tanımıyor. Daha bir iki tane antrenman yapabildik. Bu oyuncular iyi ve karakterli oyuncular, dışarıdan aldığınız her futbolcu hemen adapte olamıyor. Takımın hepsi ilk defa sahaya çıktı. Mutlaka kazanmamız gerekiyor ama zor bir ligdeyiz. Kazanmak kolay değil, bir şekilde bu takım kazanacak."
Takımının mutlaka kazanacağını vurgulayan İnan, taraftardan takıma ve oyunculara sahip çıkmalarını istedi.
Maçlarda daha fazla pozisyona girip daha fazla baskı yapmak için çalıştıklarını anlatan İnan, şöyle konuştu:
"Uzun zamandır maç yapmayan oyuncularımız, milli takıma gidenler vardı. İşimizin kolay olmayacağını biliyordum. İşler istediğimiz gibi gitmedi, çalışacağız. Oyuncuların birbirine alışmasını bekleyeceğiz. Daha fazla pozisyona giren bir takım oluşturmak adına belli değişiklikler yapacağız."
Gaziantep FK cephesi
Gaziantep FK'nin teknik direktörü Burak Yılmaz, "İnşallah oyuncularımız daha iyi oynayacak ve hak ettiğimiz yere geleceğiz." dedi.
Yılmaz, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Kocaelispor'un lige kötü başlamasından dolayı agresif ve katı savunma ile oynayacağını bildiklerini ve buna göre hamle yaptıklarını söyledi.
Bugün takımının istediği oyunun altında kalsa da galibiyeti almayı bildiğini belirten Yılmaz, "İlk yarı 3-0 içeri girebilirdik ama sakin kaldık, 0-0 bitti ilk yarı. Küçük bir oyuncu değişikliği yaptık ve istediğimiz galibiyeti aldık." diye konuştu.
Final paslarıyla ilgili daha fazla çalışacaklarını aktaran Yılmaz, şunları kaydetti:
"Eğer ki final paslarında başarılı olsaydık belki de 5-6 olurdu. Futbol kaçırılan goller ve yapılan hatalarla güzeldir. İnşallah oyuncularımız daha iyi oynayacak ve hak ettiğimiz yere geleceğiz. Kocaelispor'un oyunu için de kötü bir oyun dememek lazım, biz oyuna cesaretli başladık ve cesaretli bitirdik. Önde bire bir baskı ile sürdürdük. Son 10 dakika 2-0'ı bulunca farklı bir düzene geçtik. Onların oyunundan ziyade biz öz güvenli ve cesaretliydik."
Yılmaz, Gençlerbirliği maçına göre daha fazla ilgi gösterdikleri için taraftara teşekkür ederek, bu desteğin daha da artmasını beklediğini sözlerine ekledi.
