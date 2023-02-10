STK'ler depremzedelerin yaralarını sarmak için "tek yürek" oldu
"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelerde görev yapan sivil toplum kuruluşları (STK), depremzedelerin yaralarını sarmak için canla başla çalışıyor.
İstanbul
Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7,7 ve 7,6 büyüklüklerindeki depremlerin ardından harekete geçen STK'ler, Akdeniz, Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinde depremden etkilenen 10 ilde çalışmalarını sürdürüyor.
Afetzedelere "yardım eli" uzatmak için ilk günden itibaren organize olarak çalışmalarına başlayan STK personeli ve gönüllüleri, hem merkezlerinde yürüttükleri faaliyetlerle yardımları toplayarak bölgelere ulaştırıyor hem de enkazlarda arama kurtarma çalışmalarına destek oluyor.
Gönüllüler, afet bölgesinde iş kolları ve eğitimlerine göre enkaz kaldırma, sağlık, beslenme ve barınmaya yönelik alanlarda görev alıyor.
ÖNDER, 600 imam hatip derneğiyle deprem bölgesinde
ÖNDER İmam Hatipliler Derneği, Türkiye'nin 81 ilinde yer alan 600 imam hatip derneği ile deprem bölgesindeki çalışmalara destek veriyor.
Depremin ardından organize olan dernek, ÖNDER Yönetim Kurulu üyeleri, Öncü Spor Kulübü Yönetimi ile ÖNDER Gençlik birimlerinden ekipler ve gıda, su, arama kurtarma malzemeleriyle afet bölgesine ulaştı. Ekipler, bir yandan Hatay ve Kahramanmaraş'ta arama kurtarma çalışmalarına katıldı bir yandan da insani yardım çalışmalarını sürdürdü.
Bölgede yaklaşık 20 araçla çalışan ekipler, AFAD koordinasyonunda Kahramanmaraş, Hatay ve Gaziantep'in ilçe ve köylerine temel gıda ve ihtiyaç maddelerini ulaştırmaya devam ediyor.
"Türkiye Tek Yürek" sloganıyla deprem bölgesinde afetzedelerin yaralarını sarmaya çalışan ÖNDER ekibi ve imam hatip derneklerinin dışında, Türkiye genelindeki imam hatip ortaokulları ve imam hatip liseleri de kendi imkanlarıyla organize olarak bölgeye araçlarla yardım gönderdi.
Öğretmenler ve idari kadrolar öncelikle arama kurtarma çalışmalarında yer alırken bölgeye giden tırlarda seyyar mutfaklar açıldı. Bu okullardan biri de Düzce Hafız İmam Hatip Ortaokulu oldu. Okuldan dört araç, aşçıları ve yardımcı personeliyle yola çıkarak Gaziantep şehir merkezinde çorba dağıtımı yapılan bir mutfak kurdu. Burada bir ay boyunca afetzedelere hizmet verilecek.
İnsan Vakfı, 2 bin kişilik ekiple depremzedelere yardım ulaştırıyor
İnsan Vakfı, 50 tır insani yardım malzemesi götürdüğü Adıyaman, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya ve Osmaniye'de 2 bin kişilik ekiple bölgede destek faaliyetleri yürütüyor.
Vakıf, Malatya'da lojistik merkezi, seyyar ve sabit aşevi ile toplamda 8 bin kişilik yemek ve 9 bin 500 kişilik çorba ikramında bulunuyor. Günlük ortalama 2 tırlık gıda, hijyen, ısınma malzemesi dağıtılırken sahada 6 araç ve 27 kişi ile hizmet veriliyor.
Ayrıca Gaziantep'teki 2 aşevinde 30 kişilik aşçı ve yardımcı ekibi ile günlük 10 bin kişiye yiyecek hazırlanıyor. Bölgede kurulan lojistik merkezinde 7 araç ve 43 kişiyle ilçelere de dağıtımlar yapılıyor.
Hatay'da Antakya ve Kırıkhan olmak üzere 2 lojistik merkez, 3 aşevi ile günlük toplamda 14 bin kişiye sıcak yemek ulaştıran vakıf, günlük 12 tır insani yardım malzemesinin dağıtımı ve kordonesini de sağlıyor. Ekip, bölgede 50 araç ve 285 kişi ile civar ilçelere yardım ulaştırıyor.
Adıyaman'da da 2 aşeviyle ihtiyaçlara cevap veriliyor. Kurulan sağlık merkezinde 15 doktor görev alıyor. 43 araç ve 194 gönüllüyle sahada yer alan vakıf, günlük 7 bin 700 kişiye yemek çıkarıyor. Günlük ortalama 10 tırlık insani yardım malzemesinin dağıtılmasına aracılık eden vakıf, AFAD koordinesinde kurulacak 230 çadırlık çadır kentte 3 bin kişiye barınma imkanı sağlayacak.
Kahramanmaraş'ta da 4 aşevi, 15 bin kişilik yemek hazırlıyor. Günlük 5 tır insani yardım malzemesinin dağıtılmasına aracılık edilirken bölgedeki 25 kişilik arama kurtarma ekibi birçok kişinin kurtarılmasında rol aldı.
Osmaniye'de 10 bin kişilik sıcak yemek kapasiteli aşevi ile hizmet yürütülürken aktif olarak 2 bin kişiye yemek veriliyor, yardımların dağıtımı ve organizasyonu sağlanıyor.
İki STK'den afet bölgesinde ortak çalışma
Deprem bölgelerinde işbirliğiyle hareket eden Anadolu Gençlik Derneği ile Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, 95 personel ve 2550 gönüllü ile afetzedelere yardımlarını sürdürüyor.
İki STK, Türkiye genelindeki il ve ilçe teşkilatlarınca hazırlanan gıda ve temel ihtiyaç malzemelerinin yer aldığı 159 tır ve kamyonu, bölgedeki ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı.
Sadakataşı, bölgeye 34 tır insani yardım malzemesi ulaştırdı
Sadakataşı Derneği, şu ana kadar bölgeye gıda, su, kışlık kıyafetler, jeneratör, bot, mont, battaniye, hijyen malzemeleri ve çocuk paketinden oluşan 34 tır insani yardım malzemesini ulaştırırken 126 personel ve gönüllü ile arama kurtarma ve yardım çalışmaları gerçekleştiriyor.
Sadakataşı ekipleri, faaliyetlerini Kahramanmaraş, Hatay, Malatya, Kilis, Gaziantep ve Adıyaman'da sürdürüyor.
Birlik Vakfı, Türkiye genelindeki 56 şubesinden gönüllüler ile resmi kurum ve kuruluşların organizasyonunda deprem bölgesinde yardım çalışmalarında yer alıyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.