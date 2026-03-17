Fenerbahçe 3 puanı 4 golle aldı

İstanbul
15. dakikada Fenerbahçe etkili geldi. Levent Mercan'ın pasında sağdan savunmanın arkasına sarkan Nene, rakibinden sıyrılıp ceza sahası sağ çaprazından sert vurdu. Kaleci Burak Bozan gole izin vermedi.
20. dakikada sol kanatta topla buluşup son çizgiye inen Archie Brown, ceza sahası çizgisindeki Asensio'ya pasını aktardı. Bu futbolcunun sert şutunda son anda savunma araya girerek topu kornere gönderdi.
32. dakikada Gaziantep FK hızlı çıktı. Maxim'in pasında sağ kanatta topla buluşan Bayo, ceza sahası sağ çaprazından sert vurdu, kaleci Ederson topu kornere gönderdi.
34. dakikada Gaziantep FK gole yaklaştı. Sağdan kazanılan kornerde Maxim ceza sahası içine ortaladı. Bu noktada iyi yükselen Tayyip Talha Sanuç'un kafa vuruşunda top üst direğe çarpıp oyun alanına döndü.
41. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Gaziantep FK'nin kullandığı kornerde top Musaba'da kaldı. Bu futbolcunun uzun pasına hareketlenen Cherif, savunmayı geçip kaleciyle karşı karşıya pozisyonda vuruşunu yaptı. Kaleci Burak Bozan'dan dönen topu önünde bulan Nene, meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi: 1-0.
Karşılaşmanın ilk yarısı, Fenerbahçe'nin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
51. dakikada Gaziantep FK penaltı kazandı. Sağdan kazanılan kornerin ardından Fenerbahçe savunması topu uzaklaştırırken VAR uyarısı sonrasında hakem Kadir Sağlam, pozisyonu yeniden izledi. Sağlam, Asensio'nun topa eliyle müdahale ettiğini belirleyerek penaltı noktasını gösterdi. 52'nci dakikada penaltıda topun başına Maxim geçti. Bu futbolcunun sert vuruşunda meşin yuvarlak, kaleci Ederson'un uzandığı köşeden ağlarla buluştu: 1-1.
56. dakikada Fenerbahçe net bir fırsattan yararlanamadı. Mert Müldür'ün sağdan kale sahası içine ortasında topla buluşan Asensio'nun çaprazdan vuruşunda, kaleci Burak Bozan meşin yuvarlağı kornere çeldi.
59. dakikada Fenerbahçe yeniden öne geçti. Soldan paslaşılarak kullanılan kornerde ceza sahası dışında sol çaprazda topla buluşan Kante'nin sert şutunda, savunmaya da çarpan top filelere gitti: 2-1.
68. dakikada sarı-lacivertli ekip farkı 2'ye çıkardı. Orta sahada topla buluşan Guendouzi'nin derin pasında savunmanın arkasına sarkan Nene, ceza sahasına girer girmez yerden vurdu. Kaleci Burak Bozan'ın müdahalesine rağmen top filelerle buluştu: 3-1.
79. dakikada Fenerbahçe, skoru 4-1'e getirdi. Orta sahada topla buluşan Asensio, savunmanın arkasına koşan Nene'yi gördü. Bu futbolcu, ceza sahasına girer girmez aşırtma bir vuruşla maçtaki 3. golünü kaydetti.
82. dakikada Fenerbahçe hızlı çıktı. Talisca'yla verkaç yapan Guendouzi, ceza sahası sol çaprazındaki Kerem Aktürkoğlu'nu topla buluşturdu. Bu futbolcunun düzeltip sert vuruşunda top yan direğe çarpıp oyun alanına döndü.
Karşılaşma, Fenerbahçe'nin 4-1 üstünlüğüyle tamamlandı.
Fenerbahçe, bu galibiyetin ardından lider durumda bulunan Galatasaray ile arasındaki puan farkını maç fazlasıyla 4'e indirdi.
Müsabakayı, 12 bin 726 biletli seyirci takip etti.
Kante siftah yaptı
Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü yıldızı N'Golo Kante, sarı-lacivertli formayla ilk golünü attı.
Kış transfer döneminde takıma katılan tecrübeli yıldız, Gaziantep FK karşısında 59. dakikada bulduğu golle takımını 2-1 öne geçirdi.
Bu gol aynı zamanda Kante'nin Fenerbahçe formasıyla kaydettiği ilk gol olarak kayıtlara geçti.
Nene'den hat-trick
Fenerbahçe'nin genç oyuncusu Dorgeles Nene, Gaziantep FK maçında 3 gol attı.
Bu sezon ligdeki gol sayısını 9'a yükselten Nene, ilk kez hat-trickt yaptı. Nene, daha önce Kayserispor karşısında da 2 gol atmıştı.
Türkiye Kupası ve Avrupa'da da birer gol bulan Nene, toplamda 11 gole ulaştı.
Gaziantep FK'nin penaltısı VAR'dan geldi
Gaziantep FK'nin 51. dakikada kazandığı penaltı, VAR kararıyla geldi.
Bu dakikada kullanılan köşe vuruşunda ceza sahası içinde Asensio'nun müdahalesinde önce oyunu devam ettiren hakem Kadir Sağlam, ardından VAR'ın uyarısıyla pozisyonu inceledi.
Sağlam, 51. dakikada penaltı kararı verirken bir dakika sonra Gaziantep FK, Alexandru Maxim'in penaltı golüyle beraberliği yakaladı.
Talisca formasına kavuştu
Fenerbahçe'nin Brezilyalı hücum oyuncusu Anderson Talisca, yaklaşık 1 ay sonra formasına kavuştu.
Kasımpaşa maçında yaşadığı sakatlık nedeniyle 5 resmi maçta forma giyemeyen ve uzun süre sakatlık yaşayan Talisca, 58. dakikada Sidiki Cherif'in yerine oyuna dahil oldu.
Gaziantep FK'ye son 3 maçta da 4 gol attı
Fenerbahçe, Gaziantep FK ile oynadığı son 3 resmi maçta da rakip filelere 4 gol bıraktı.
Sarı-lacivertliler, ligin ilk yarısında oynanan karşılaşmayı 4-0 kazanırken, kupada karşılaştığı rakibine yine 4-0'lık üstünlük kurmuştu.
Fenerbahçe, bu maçta da rakibini 4-1 ile geçmeyi başardı.