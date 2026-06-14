İstanbul'da vatandaşlar A Milli Futbol Takımı'na destek için meydanları doldurdu

[1/37] 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'nda Avustralya ile Türkiye milli takımları, Kanada’nın Vancouver kentindeki BC Place Stadyumu’nda karşı karşıya geldi. Karşılaşma, Antalya'nın Kaş ilçesindeki 2 bin yıllık tarihi Antiphellos Antik Tiyatrosu'nda kurulan dev ekrandan seyrediliyor.
[2/37] 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'nda Avustralya ile Türkiye milli takımları, Kanada’nın Vancouver kentindeki BC Place Stadyumu’nda karşı karşıya geldi. Karşılaşma, Antalya'nın Kaş ilçesindeki 2 bin yıllık tarihi Antiphellos Antik Tiyatrosu'nda kurulan dev ekrandan seyrediliyor.
[3/37] 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'nda Avustralya ile Türkiye milli takımları, Kanada’nın Vancouver kentindeki BC Place Stadyumu’nda karşı karşıya geldi. Karşılaşma, Antalya'nın Kaş ilçesindeki 2 bin yıllık tarihi Antiphellos Antik Tiyatrosu'nda kurulan dev ekrandan seyrediliyor.
[4/37] 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'nda Avustralya ile Türkiye milli takımları, Kanada’nın Vancouver kentindeki BC Place Stadyumu’nda karşı karşıya geldi. Karşılaşma, Antalya'nın Kaş ilçesindeki 2 bin yıllık tarihi Antiphellos Antik Tiyatrosu'nda kurulan dev ekrandan seyrediliyor.
[5/37] 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'nda Avustralya ile Türkiye milli takımları, Kanada’nın Vancouver kentindeki BC Place Stadyumu’nda karşı karşıya geldi. Karşılaşma, Antalya'nın Kaş ilçesindeki 2 bin yıllık tarihi Antiphellos Antik Tiyatrosu'nda kurulan dev ekrandan seyrediliyor.
[6/37] 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'nda Avustralya ile Türkiye milli takımları, Kanada’nın Vancouver kentindeki BC Place Stadyumu’nda karşı karşıya geldi. Karşılaşma, Mersin'de sahil bandındaki Babil Su Sporları Merkezi önünde kurulan dev ekrandan izlendi.
[7/37] 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'nda Avustralya ile Türkiye milli takımları, Kanada’nın Vancouver kentindeki BC Place Stadyumu’nda karşı karşıya geldi. Karşılaşma, Mersin'de sahil bandındaki Babil Su Sporları Merkezi önünde kurulan dev ekrandan izlendi.
[8/37] 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'nda Avustralya ile Türkiye milli takımları, Kanada’nın Vancouver kentindeki BC Place Stadyumu’nda karşı karşıya geldi. Karşılaşma, Mersin'de sahil bandındaki Babil Su Sporları Merkezi önünde kurulan dev ekrandan izlendi.
[9/37] 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'nda Avustralya ile Türkiye milli takımları, Kanada'nın Vancouver kentindeki BC Place Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Yeşilay Genel Merkez'ine gelen vatandaşlar karşılaşmayı bahçeye kurulan dev ekrandan izledi.
[10/37] 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'nda Avustralya ile Türkiye milli takımları, Kanada'nın Vancouver kentindeki BC Place Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Yeşilay Genel Merkez'ine gelen vatandaşlar karşılaşmayı bahçeye kurulan dev ekrandan izledi.
[11/37] 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'nda Avustralya ile Türkiye milli takımları, Kanada'nın Vancouver kentindeki BC Place Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Yeşilay Genel Merkez'ine gelen vatandaşlar karşılaşmayı bahçeye kurulan dev ekrandan izledi.
[12/37] 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'nda Avustralya ile Türkiye milli takımları, Kanada'nın Vancouver kentindeki BC Place Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Yeşilay Genel Merkez'ine gelen vatandaşlar karşılaşmayı bahçeye kurulan dev ekrandan izledi.
[13/37] 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'nda Avustralya ile Türkiye milli takımları, Kanada'nın Vancouver kentindeki BC Place Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Yeşilay Genel Merkez'ine gelen vatandaşlar karşılaşmayı bahçeye kurulan dev ekrandan izledi.
[14/37] 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'nda Avustralya ile Türkiye milli takımları, Kanada'nın Vancouver kentindeki BC Place Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Yeşilay Genel Merkez'ine gelen vatandaşlar karşılaşmayı bahçeye kurulan dev ekrandan izledi.
[15/37] 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'nda Avustralya ile Türkiye milli takımları, Kanada’nın Vancouver kentindeki BC Place Stadyumu’nda karşı karşıya geldi. Karşılaşma, Ankara Kocatepe Kültür Merkezi'nde de dev ekranlarda izlendi.
[16/37] 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'nda Avustralya ile Türkiye milli takımları, Kanada'nın Vancouver kentindeki BC Place Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Kars'taki vatandaşlar karşılaşmayı Susuz Belediyesi mesire alanında kurulan dev ekrandan izledi.
[17/37] 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'nda Avustralya ile Türkiye milli takımları, Kanada’nın Vancouver kentindeki BC Place Stadyumu’nda karşı karşıya geldi. Karşılaşma, Toka Yağıbasan Medresesinde de dev ekranlarda izlendi.
[18/37] 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'nda Avustralya ile Türkiye milli takımları, Kanada’nın Vancouver kentindeki BC Place Stadyumu’nda karşı karşıya geldi. Karşılaşma, Toka Yağıbasan Medresesinde de dev ekranlarda izlendi.
[19/37] 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'nda Avustralya ile Türkiye milli takımları, Kanada’nın Vancouver kentindeki BC Place Stadyumu’nda karşı karşıya geldi. Balıkesir'de vatandaşlar karşılaşmayı, ellerinde Türk bayraklarıyla Zağnos Paşa Meydanı'nda kurulan dev ekranlardan takip etti.
[20/37] 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'nda Avustralya ile Türkiye milli takımları, Kanada’nın Vancouver kentindeki BC Place Stadyumu’nda karşı karşıya geldi. Karşılaşma, Tekirdağ sahil dolgu alanda dev ekranlarda izlendi.
[21/37] 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'nda Avustralya ile Türkiye milli takımları, Kanada’nın Vancouver kentindeki BC Place Stadyumu’nda karşı karşıya geldi. Karşılaşma, Tekirdağ sahil dolgu alanda dev ekranlarda izlendi.
[22/37] 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'nda Avustralya ile Türkiye milli takımları, Kanada’nın Vancouver kentindeki BC Place Stadyumu’nda karşı karşıya geldi. Karşılaşma, Tekirdağ sahil dolgu alanda dev ekranlarda izlendi.
[23/37] 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'nda Avustralya ile Türkiye milli takımları, Kanada’nın Vancouver kentindeki BC Place Stadyumu’nda karşı karşıya geldi. Karşılaşma, Tekirdağ sahil dolgu alanda dev ekranlarda izlendi.
[24/37] 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'nda Avustralya ile Türkiye milli takımları, Kanada’nın Vancouver kentindeki BC Place Stadyumu’nda karşı karşıya geldi. Vatandaşlar karşılaşmayı, Diyarbakır Kayapınar ilçesindeki Ekin Parkı'nda dev ekranda izledi.
[25/37] 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'nda Avustralya ile Türkiye milli takımları, Kanada’nın Vancouver kentindeki BC Place Stadyumu’nda karşı karşıya geldi. Vatandaşlar karşılaşmayı, Edirne'de Barış Parkı'nda dev ekranlarda izlendi.
[26/37] 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'nda Avustralya ile Türkiye milli takımları, Kanada’nın Vancouver kentindeki BC Place Stadyumu’nda karşı karşıya geldi. Vatandaşlar karşılaşmayı, Edirne'de Barış Parkı'nda dev ekranlarda izlendi.
[27/37] 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'nda Avustralya ile karşılaşan A Milli Futbol Takımı'nın mücadelesi, çeşitli illerde kurulan dev ekranlardan takip edildi.
[28/37] 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'nda Avustralya ile karşılaşan A Milli Futbol Takımı'nın mücadelesi, çeşitli illerde kurulan dev ekranlardan takip edildi.
[29/37] 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'nda Avustralya ile karşılaşan A Milli Futbol Takımı'nın mücadelesi, çeşitli illerde kurulan dev ekranlardan takip edildi.
[30/37] 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'nda Avustralya ile karşılaşan A Milli Futbol Takımı'nın mücadelesi, çeşitli illerde kurulan dev ekranlardan takip edildi.
[31/37] 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'nda Avustralya ile karşılaşan A Milli Futbol Takımı'nın mücadelesi, çeşitli illerde kurulan dev ekranlardan takip edildi.
[32/37] 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'nda Avustralya ile karşılaşan A Milli Futbol Takımı'nın mücadelesi, çeşitli illerde kurulan dev ekranlardan takip edildi.
[33/37] 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'nda Avustralya ile Türkiye milli takımları, Kanada’nın Vancouver kentindeki BC Place Stadyumu’nda karşı karşıya geldi. Karşılaşma, Bolu'da Anıtpark önünde konulan dev ekrandan izlendi.
[34/37] 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'nda Avustralya ile Türkiye milli takımları, Kanada’nın Vancouver kentindeki BC Place Stadyumu’nda karşı karşıya geldi. Karşılaşma, Bolu'da Anıtpark önünde konulan dev ekrandan izlendi.
[35/37] 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'nda Avustralya ile Türkiye milli takımları, Kanada’nın Vancouver kentindeki BC Place Stadyumu’nda karşı karşıya geldi. Karşılaşma, Bolu'da Anıtpark önünde konulan dev ekrandan izlendi.
[36/37] 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'nda Avustralya ile Türkiye milli takımları, Kanada'nın Vancouver kentindeki BC Place Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Sakarya'nın Sapanca ilçesinde vatandaşlar karşılaşmayı belediye alanında kurulan dev ekrandan izledi.
[37/37] 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'nda Avustralya ile Türkiye milli takımları, Kanada’nın Vancouver kentindeki BC Place Stadyumu’nda karşı karşıya geldi. Karşılaşma, Ankara Kocatepe Kültür Merkezi'nde de dev ekranlarda izlendi.