İstanbul'da vatandaşlar, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'ndaki ilk maçında Avustralya ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı'na destek vermek için meydanlara akın etti.

İstanbul'da vatandaşlar A Milli Futbol Takımı'na destek için meydanları doldurdu İstanbul'da vatandaşlar, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'ndaki ilk maçında Avustralya ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı'na destek vermek için meydanlara akın etti.

Ellerinde Türk bayraklarıyla meydanlarda kurulan dev ekranların karşısında yerini almak isteyen vatandaşlar, sabahın erken saatlerinde yollara düştü.

Ay-yıldızlı formalarını giyen çok sayıda vatandaş, sabah namazı sonrası kendileri için özel hazırlanan platformlara geldi.

Belediyelerin çorba, çay ve simit gibi ikramlarda bulunduğu alanları dolduran vatandaşlar, hep birlikte maçın başlama saatini beklemeye koyuldu.

"Sabah 04.00'te kalktım geldim"

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ise Üsküdar sahil, Eminönü ile Beylikdüzü Metrobüs Meydanları'nda dev ekran kurarak vatandaşların milli maç heyecanına ortak oldu.

Üsküdar Müftülüğü de Büyük Çamlıca Camisi'nde sabah namazını kıldıktan sonra 1071 Konferans Salonu'nda maç izlemek isteyenlere çorba ile simit dağıttı.

Bahçelievler'de milli takımın maçını izlemek isteyen vatandaşlar erken saatlerde Hükümet Konağı'na geldi.

Vatandaşlardan Bünyamin Köseoğlu, AA muhabirine, çok heyecanlı olduğunu belirterek, "24 yıl sonra bu heyecanı, burada yaşamak istedim. Heyecanlıyım inşallah kazanacağız. Heyecandan uyuyamadım. Sabah 04.00'te kalktım geldim." dedi.

Sultanbeyli Kent Meydanı'nı dolduranlara simit ikram edildi, Türk bayrağı dağıtıldı.

[1/37] 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'nda Avustralya ile Türkiye milli takımları, Kanada’nın Vancouver kentindeki BC Place Stadyumu’nda karşı karşıya geldi. Karşılaşma, Antalya'nın Kaş ilçesindeki 2 bin yıllık tarihi Antiphellos Antik Tiyatrosu'nda kurulan dev ekrandan seyrediliyor. [2/37] 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'nda Avustralya ile Türkiye milli takımları, Kanada’nın Vancouver kentindeki BC Place Stadyumu’nda karşı karşıya geldi. Karşılaşma, Antalya'nın Kaş ilçesindeki 2 bin yıllık tarihi Antiphellos Antik Tiyatrosu'nda kurulan dev ekrandan seyrediliyor. [3/37] 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'nda Avustralya ile Türkiye milli takımları, Kanada’nın Vancouver kentindeki BC Place Stadyumu’nda karşı karşıya geldi. Karşılaşma, Antalya'nın Kaş ilçesindeki 2 bin yıllık tarihi Antiphellos Antik Tiyatrosu'nda kurulan dev ekrandan seyrediliyor. [4/37] 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'nda Avustralya ile Türkiye milli takımları, Kanada’nın Vancouver kentindeki BC Place Stadyumu’nda karşı karşıya geldi. Karşılaşma, Antalya'nın Kaş ilçesindeki 2 bin yıllık tarihi Antiphellos Antik Tiyatrosu'nda kurulan dev ekrandan seyrediliyor. [5/37] 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'nda Avustralya ile Türkiye milli takımları, Kanada’nın Vancouver kentindeki BC Place Stadyumu’nda karşı karşıya geldi. Karşılaşma, Antalya'nın Kaş ilçesindeki 2 bin yıllık tarihi Antiphellos Antik Tiyatrosu'nda kurulan dev ekrandan seyrediliyor. [6/37] 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'nda Avustralya ile Türkiye milli takımları, Kanada’nın Vancouver kentindeki BC Place Stadyumu’nda karşı karşıya geldi. Karşılaşma, Mersin'de sahil bandındaki Babil Su Sporları Merkezi önünde kurulan dev ekrandan izlendi. [7/37] 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'nda Avustralya ile Türkiye milli takımları, Kanada’nın Vancouver kentindeki BC Place Stadyumu’nda karşı karşıya geldi. Karşılaşma, Mersin'de sahil bandındaki Babil Su Sporları Merkezi önünde kurulan dev ekrandan izlendi. [8/37] 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'nda Avustralya ile Türkiye milli takımları, Kanada’nın Vancouver kentindeki BC Place Stadyumu’nda karşı karşıya geldi. Karşılaşma, Mersin'de sahil bandındaki Babil Su Sporları Merkezi önünde kurulan dev ekrandan izlendi. [9/37] 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'nda Avustralya ile Türkiye milli takımları, Kanada'nın Vancouver kentindeki BC Place Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Yeşilay Genel Merkez'ine gelen vatandaşlar karşılaşmayı bahçeye kurulan dev ekrandan izledi. [10/37] 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'nda Avustralya ile Türkiye milli takımları, Kanada'nın Vancouver kentindeki BC Place Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Yeşilay Genel Merkez'ine gelen vatandaşlar karşılaşmayı bahçeye kurulan dev ekrandan izledi. [11/37] 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'nda Avustralya ile Türkiye milli takımları, Kanada'nın Vancouver kentindeki BC Place Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Yeşilay Genel Merkez'ine gelen vatandaşlar karşılaşmayı bahçeye kurulan dev ekrandan izledi. [12/37] 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'nda Avustralya ile Türkiye milli takımları, Kanada'nın Vancouver kentindeki BC Place Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Yeşilay Genel Merkez'ine gelen vatandaşlar karşılaşmayı bahçeye kurulan dev ekrandan izledi. [13/37] 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'nda Avustralya ile Türkiye milli takımları, Kanada'nın Vancouver kentindeki BC Place Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Yeşilay Genel Merkez'ine gelen vatandaşlar karşılaşmayı bahçeye kurulan dev ekrandan izledi. [14/37] 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'nda Avustralya ile Türkiye milli takımları, Kanada'nın Vancouver kentindeki BC Place Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Yeşilay Genel Merkez'ine gelen vatandaşlar karşılaşmayı bahçeye kurulan dev ekrandan izledi. [15/37] 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'nda Avustralya ile Türkiye milli takımları, Kanada’nın Vancouver kentindeki BC Place Stadyumu’nda karşı karşıya geldi. Karşılaşma, Ankara Kocatepe Kültür Merkezi'nde de dev ekranlarda izlendi. [16/37] 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'nda Avustralya ile Türkiye milli takımları, Kanada'nın Vancouver kentindeki BC Place Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Kars'taki vatandaşlar karşılaşmayı Susuz Belediyesi mesire alanında kurulan dev ekrandan izledi. [17/37] 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'nda Avustralya ile Türkiye milli takımları, Kanada’nın Vancouver kentindeki BC Place Stadyumu’nda karşı karşıya geldi. Karşılaşma, Toka Yağıbasan Medresesinde de dev ekranlarda izlendi. [18/37] 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'nda Avustralya ile Türkiye milli takımları, Kanada’nın Vancouver kentindeki BC Place Stadyumu’nda karşı karşıya geldi. Karşılaşma, Toka Yağıbasan Medresesinde de dev ekranlarda izlendi. [19/37] 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'nda Avustralya ile Türkiye milli takımları, Kanada’nın Vancouver kentindeki BC Place Stadyumu’nda karşı karşıya geldi. Balıkesir'de vatandaşlar karşılaşmayı, ellerinde Türk bayraklarıyla Zağnos Paşa Meydanı'nda kurulan dev ekranlardan takip etti. [20/37] 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'nda Avustralya ile Türkiye milli takımları, Kanada’nın Vancouver kentindeki BC Place Stadyumu’nda karşı karşıya geldi. Karşılaşma, Tekirdağ sahil dolgu alanda dev ekranlarda izlendi. [21/37] 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'nda Avustralya ile Türkiye milli takımları, Kanada’nın Vancouver kentindeki BC Place Stadyumu’nda karşı karşıya geldi. Karşılaşma, Tekirdağ sahil dolgu alanda dev ekranlarda izlendi. [22/37] 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'nda Avustralya ile Türkiye milli takımları, Kanada’nın Vancouver kentindeki BC Place Stadyumu’nda karşı karşıya geldi. Karşılaşma, Tekirdağ sahil dolgu alanda dev ekranlarda izlendi. [23/37] 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'nda Avustralya ile Türkiye milli takımları, Kanada’nın Vancouver kentindeki BC Place Stadyumu’nda karşı karşıya geldi. Karşılaşma, Tekirdağ sahil dolgu alanda dev ekranlarda izlendi. [24/37] 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'nda Avustralya ile Türkiye milli takımları, Kanada’nın Vancouver kentindeki BC Place Stadyumu’nda karşı karşıya geldi. Vatandaşlar karşılaşmayı, Diyarbakır Kayapınar ilçesindeki Ekin Parkı'nda dev ekranda izledi. [25/37] 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'nda Avustralya ile Türkiye milli takımları, Kanada’nın Vancouver kentindeki BC Place Stadyumu’nda karşı karşıya geldi. Vatandaşlar karşılaşmayı, Edirne'de Barış Parkı'nda dev ekranlarda izlendi. [26/37] 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'nda Avustralya ile Türkiye milli takımları, Kanada’nın Vancouver kentindeki BC Place Stadyumu’nda karşı karşıya geldi. 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Sakarya'nın Sapanca ilçesinde vatandaşlar karşılaşmayı belediye alanında kurulan dev ekrandan izledi. [37/37] 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'nda Avustralya ile Türkiye milli takımları, Kanada’nın Vancouver kentindeki BC Place Stadyumu’nda karşı karşıya geldi. Karşılaşma, Ankara Kocatepe Kültür Merkezi'nde de dev ekranlarda izlendi. × [1/37] 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'nda Avustralya ile Türkiye milli takımları, Kanada’nın Vancouver kentindeki BC Place Stadyumu’nda karşı karşıya geldi. Karşılaşma, Antalya'nın Kaş ilçesindeki 2 bin yıllık tarihi Antiphellos Antik Tiyatrosu'nda kurulan dev ekrandan seyrediliyor. [2/37] 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'nda Avustralya ile Türkiye milli takımları, Kanada’nın Vancouver kentindeki BC Place Stadyumu’nda karşı karşıya geldi. Karşılaşma, Antalya'nın Kaş ilçesindeki 2 bin yıllık tarihi Antiphellos Antik Tiyatrosu'nda kurulan dev ekrandan seyrediliyor. [3/37] 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'nda Avustralya ile Türkiye milli takımları, Kanada’nın Vancouver kentindeki BC Place Stadyumu’nda karşı karşıya geldi. Karşılaşma, Antalya'nın Kaş ilçesindeki 2 bin yıllık tarihi Antiphellos Antik Tiyatrosu'nda kurulan dev ekrandan seyrediliyor. [4/37] 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'nda Avustralya ile Türkiye milli takımları, Kanada’nın Vancouver kentindeki BC Place Stadyumu’nda karşı karşıya geldi. Karşılaşma, Antalya'nın Kaş ilçesindeki 2 bin yıllık tarihi Antiphellos Antik Tiyatrosu'nda kurulan dev ekrandan seyrediliyor. [5/37] 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'nda Avustralya ile Türkiye milli takımları, Kanada’nın Vancouver kentindeki BC Place Stadyumu’nda karşı karşıya geldi. Karşılaşma, Antalya'nın Kaş ilçesindeki 2 bin yıllık tarihi Antiphellos Antik Tiyatrosu'nda kurulan dev ekrandan seyrediliyor. [6/37] 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'nda Avustralya ile Türkiye milli takımları, Kanada’nın Vancouver kentindeki BC Place Stadyumu’nda karşı karşıya geldi. Karşılaşma, Mersin'de sahil bandındaki Babil Su Sporları Merkezi önünde kurulan dev ekrandan izlendi. [7/37] 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'nda Avustralya ile Türkiye milli takımları, Kanada’nın Vancouver kentindeki BC Place Stadyumu’nda karşı karşıya geldi. Karşılaşma, Mersin'de sahil bandındaki Babil Su Sporları Merkezi önünde kurulan dev ekrandan izlendi. [8/37] 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'nda Avustralya ile Türkiye milli takımları, Kanada’nın Vancouver kentindeki BC Place Stadyumu’nda karşı karşıya geldi. Karşılaşma, Mersin'de sahil bandındaki Babil Su Sporları Merkezi önünde kurulan dev ekrandan izlendi. [9/37] 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'nda Avustralya ile Türkiye milli takımları, Kanada'nın Vancouver kentindeki BC Place Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Yeşilay Genel Merkez'ine gelen vatandaşlar karşılaşmayı bahçeye kurulan dev ekrandan izledi. [10/37] 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'nda Avustralya ile Türkiye milli takımları, Kanada'nın Vancouver kentindeki BC Place Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Yeşilay Genel Merkez'ine gelen vatandaşlar karşılaşmayı bahçeye kurulan dev ekrandan izledi. [11/37] 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'nda Avustralya ile Türkiye milli takımları, Kanada'nın Vancouver kentindeki BC Place Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Yeşilay Genel Merkez'ine gelen vatandaşlar karşılaşmayı bahçeye kurulan dev ekrandan izledi. [12/37] 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'nda Avustralya ile Türkiye milli takımları, Kanada'nın Vancouver kentindeki BC Place Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Yeşilay Genel Merkez'ine gelen vatandaşlar karşılaşmayı bahçeye kurulan dev ekrandan izledi. [13/37] 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'nda Avustralya ile Türkiye milli takımları, Kanada'nın Vancouver kentindeki BC Place Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Yeşilay Genel Merkez'ine gelen vatandaşlar karşılaşmayı bahçeye kurulan dev ekrandan izledi. [14/37] 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'nda Avustralya ile Türkiye milli takımları, Kanada'nın Vancouver kentindeki BC Place Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Yeşilay Genel Merkez'ine gelen vatandaşlar karşılaşmayı bahçeye kurulan dev ekrandan izledi. [15/37] 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'nda Avustralya ile Türkiye milli takımları, Kanada’nın Vancouver kentindeki BC Place Stadyumu’nda karşı karşıya geldi. Karşılaşma, Ankara Kocatepe Kültür Merkezi'nde de dev ekranlarda izlendi. [16/37] 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'nda Avustralya ile Türkiye milli takımları, Kanada'nın Vancouver kentindeki BC Place Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Kars'taki vatandaşlar karşılaşmayı Susuz Belediyesi mesire alanında kurulan dev ekrandan izledi. [17/37] 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'nda Avustralya ile Türkiye milli takımları, Kanada’nın Vancouver kentindeki BC Place Stadyumu’nda karşı karşıya geldi. Karşılaşma, Toka Yağıbasan Medresesinde de dev ekranlarda izlendi. [18/37] 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'nda Avustralya ile Türkiye milli takımları, Kanada’nın Vancouver kentindeki BC Place Stadyumu’nda karşı karşıya geldi. Karşılaşma, Toka Yağıbasan Medresesinde de dev ekranlarda izlendi. [19/37] 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'nda Avustralya ile Türkiye milli takımları, Kanada’nın Vancouver kentindeki BC Place Stadyumu’nda karşı karşıya geldi. Balıkesir'de vatandaşlar karşılaşmayı, ellerinde Türk bayraklarıyla Zağnos Paşa Meydanı'nda kurulan dev ekranlardan takip etti. [20/37] 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'nda Avustralya ile Türkiye milli takımları, Kanada’nın Vancouver kentindeki BC Place Stadyumu’nda karşı karşıya geldi. Karşılaşma, Tekirdağ sahil dolgu alanda dev ekranlarda izlendi. 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[30/37] 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'nda Avustralya ile karşılaşan A Milli Futbol Takımı'nın mücadelesi, çeşitli illerde kurulan dev ekranlardan takip edildi. [31/37] 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'nda Avustralya ile karşılaşan A Milli Futbol Takımı'nın mücadelesi, çeşitli illerde kurulan dev ekranlardan takip edildi. [32/37] 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'nda Avustralya ile karşılaşan A Milli Futbol Takımı'nın mücadelesi, çeşitli illerde kurulan dev ekranlardan takip edildi. [33/37] 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'nda Avustralya ile Türkiye milli takımları, Kanada’nın Vancouver kentindeki BC Place Stadyumu’nda karşı karşıya geldi. Karşılaşma, Bolu'da Anıtpark önünde konulan dev ekrandan izlendi. [34/37] 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'nda Avustralya ile Türkiye milli takımları, Kanada’nın Vancouver kentindeki BC Place Stadyumu’nda karşı karşıya geldi. Karşılaşma, Bolu'da Anıtpark önünde konulan dev ekrandan izlendi. [35/37] 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'nda Avustralya ile Türkiye milli takımları, Kanada’nın Vancouver kentindeki BC Place Stadyumu’nda karşı karşıya geldi. Karşılaşma, Bolu'da Anıtpark önünde konulan dev ekrandan izlendi. [36/37] 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'nda Avustralya ile Türkiye milli takımları, Kanada'nın Vancouver kentindeki BC Place Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Sakarya'nın Sapanca ilçesinde vatandaşlar karşılaşmayı belediye alanında kurulan dev ekrandan izledi. [37/37] 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'nda Avustralya ile Türkiye milli takımları, Kanada’nın Vancouver kentindeki BC Place Stadyumu’nda karşı karşıya geldi. Karşılaşma, Ankara Kocatepe Kültür Merkezi'nde de dev ekranlarda izlendi.

Sabah namazında dualar edildi

Ümraniye Belediyesi'nce Kent Meydanı'nda ayrılan alana girmek isteyen vatandaşlar, uzun kuyruklar oluşturdu.

Ümraniye Medine Camisi'nde sabah namazında milli takım için dualar edildi.

Vatandaşlardan Ramazan Akdoğan, ömründe ikinci kez milli takımı dünya kupasında izleme fırsatı bulduğunu söyledi.

Yapılan dualara herkesin yürekten "amin" dediğini belirten Akdoğan, "İnşallah şampiyon olmasak bile en azından üçüncü oluruz." dedi.

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Ümraniye Halkbank Ortaokulu velileri ve öğrencileri de maç izlemek için sabah namazı sonrası okul bahçesinde bir araya geldi.

Bağcılar, Şişli, Beşiktaş, Beykoz, Kadıköy ile Maltepe belediyeleri de sahil ve ilçe meydanlarında dev ekranlar kurarak vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulundu.

Maçın başlamasına dakikalar kala İstanbul'un dört bir yanı adeta kırmızı-beyaza büründü.

Üsküdar'da vatandaşlar A Milli Futbol Takımı'na destek için sabah namazında bir araya geldi

Kandilli Camisi'nde toplanan vatandaşlar, sabah namazının ardından yapılan dua programına katıldı. Cami çıkışında vatandaşlara çay, çorba ve simit ikram edildi.

Daha sonra vatandaşlar, maçı izlemek için cami bahçesinde kurulan alanda bir araya geldi.

İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdür Yardımcısı Eşref Gürsul, maçın önemine dikkati çekerek, organizasyonun gençler ve aileleri bir araya getirmeyi amaçladığını söyledi.

Gürsul, fiziki şartları uygun olan gençlik merkezlerinde sabah namazı programlarıyla birlikte maç izleme alanları oluşturduklarını belirterek, "Bu bölgede gençlik merkezi yoktu. Caminin organizasyona uygun olduğu bilgisi bize ulaştı. Biz de alanı hazır hale getirerek sosyal medya üzerinden duyurumuzu yaptık." dedi.

Bölgedeki gençlerin ve ailelerin yoğun ilgi gösterdiğini aktaran Gürsul, "Camimizde sabah namazını kıldık. Daha sonra gelen gençlerimize ve ailelerimize çay, çorba ve simit ikramında bulunduk." ifadelerini kullandı.

Maçı izlemek için Esenyurt'tan Üsküdar'a gelen Bilal Ağcı, "Programı sosyal medyadan duyduk. Az önce sabah namazını eda ettik. Şimdi de milli maçı izleyeceğiz, inşallah yeneceğiz. 24 seneden sonra heyecanımız büyük." dedi.