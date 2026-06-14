Ateşkese rağmen İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 2 Filistinli hayatını kaybetti İsrail ordusunun ateşkese rağmen Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 2 Filistinli yaşamını yitirdi.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail askerleri Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'ta Filistinlilere ateş açtı.

Han Yunus'un doğusundaki Beni Suheyla Kavşağı'nda açılan ateş sonucu 30 yaşındaki Zeki Muhammed el-Karra hayatını kaybetti.

Öte yandan yerel medyada yer alan haberlere göre, dün, Gazze kent merkezindeki Saraya Kavşağı'nda İsrail'e ait bir insansız hava aracından (İHA) açılan ateş sonucu yaralanan 39 yaşındaki Muhammed Remzi Ebu Hasira, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İsrail ordusu 10 Ekim 2025'te Gazze Şeridi'nde varılan ateşkese rağmen neredeyse her gün bölgeye saldırılar düzenliyor.