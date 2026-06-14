A Milli Futbol Takımı, Dünya Kupası'na yenilgiyle başladı

[1/40] 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'nda Avustralya ile Türkiye milli takımları, Kanada’nın Vancouver kentindeki BC Place Stadyumu’nda karşı karşıya geldi. Bir pozisyonda Arda Güler rakibiyle mücadele etti.

[2/40] 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'nda Avustralya ile Türkiye milli takımları, Kanada’nın Vancouver kentindeki BC Place Stadyumu’nda karşı karşıya geldi. Bir pozisyonda Zeki Çelik (solda), rakibi Cameron Burgess (sağda) ile mücadele etti.

[3/40] 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'nda Avustralya ile Türkiye milli takımları, Kanada’nın Vancouver kentindeki BC Place Stadyumu’nda karşılaştı. Bir pozisyonda milli futbolcu Barış Alper Yılmaz ile Avustralyalı rakibi Alessandro Circati mücadele etti.

[4/40] 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'nda Avustralya ile Türkiye milli takımları, Kanada’nın Vancouver kentindeki BC Place Stadyumu’nda karşılaştı. Bir pozisyonda milli futbolcu Barış Alper Yılmaz ile Avustralyalı rakibi Alessandro Circati mücadele etti.

[5/40] 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'nda Avustralya ile Türkiye milli takımları, Kanada’nın Vancouver kentindeki BC Place Stadyumu’nda karşılaştı. Karşılaşmada milli futbolcu Barış Alper Yılmaz da forma giydi.

[6/40] 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'nda Avustralya ile Türkiye milli takımları, Kanada’nın Vancouver kentindeki BC Place Stadyumu’nda karşılaştı. Karşılaşmada milli futbolcu Arda Güler de forma giydi.

[7/40] 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'nda Avustralya ile Türkiye milli takımları, Kanada’nın Vancouver kentindeki BC Place Stadyumu’nda karşı karşıya geldi. Karşılaşmada milli futbolcu Merih Demiral da forma giydi.

[8/40] 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'nda Avustralya ile Türkiye milli takımları, Kanada’nın Vancouver kentindeki BC Place Stadyumu’nda karşı karşıya geldi. Karşılaşmada milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu da forma giydi.

[9/40] 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'nda Avustralya ile Türkiye milli takımları, Kanada’nın Vancouver kentindeki BC Place Stadyumu’nda karşı karşıya geldi.

[10/40] 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'nda Avustralya ile Türkiye milli takımları, Kanada’nın Vancouver kentindeki BC Place Stadyumu’nda karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı hakem Jesus Noel Valenzuela Saez yönetti.

[11/40] 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'nda Avustralya ile Türkiye milli takımları, Kanada’nın Vancouver kentindeki BC Place Stadyumu’nda karşı karşıya geldi. Karşılaşmada Merih Demiral da forma giydi.

[12/40] 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'nda Avustralya ile Türkiye milli takımları, Kanada’nın Vancouver kentindeki BC Place Stadyumu’nda karşılaştı. Bir pozisyonda milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu rakibiyle mücadele etti.

[13/40] 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'nda Avustralya ile Türkiye milli takımları, Kanada’nın Vancouver kentindeki BC Place Stadyumu’nda karşılaştı. Bir pozisyonda milli futbolcu Orkun Kökçü, hakeme itiraz etti.

[14/40] 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'nda Avustralya ile Türkiye milli takımları, Kanada’nın Vancouver kentindeki BC Place Stadyumu’nda karşılaştı. Bir pozisyonda milli futbolcu Orkun Kökçü ile Avustralyalı rakibi Alessandro Circati mücadele etti.

[15/40] 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'nda Avustralya ile Türkiye milli takımları, Kanada’nın Vancouver kentindeki BC Place Stadyumu’nda karşılaştı.

[16/40] 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'nda Avustralya ile Türkiye milli takımları, Kanada’nın Vancouver kentindeki BC Place Stadyumu’nda karşılaştı. Karşılaşmada milli futbolcular Orkun Kökçü, Arda Güler ve Kerem Aktürkoğlu da forma giydi.

[17/40] 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'nda Avustralya ile Türkiye milli takımları, Kanada’nın Vancouver kentindeki BC Place Stadyumu’nda karşılaştı. Karşılaşmada milli futbolcular Orkun Kökçü ve Arda Güler de forma giydi.

[18/40] 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'nda Avustralya ile Türkiye milli takımları, Kanada’nın Vancouver kentindeki BC Place Stadyumu’nda karşılaştı. A Milli Futbol Takımı, karşılaşma öncesinde takım fotoğrafı çektirdi.

[19/40] 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'nda Avustralya ile Türkiye milli takımları, Kanada’nın Vancouver kentindeki BC Place Stadyumu’nda karşı karşıya geldi. Karşılaşmada Arda Güler (8) ve Kerem Aktürkoğlu (7) da forma giydi.

[20/40] 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'nda Avustralya ile Türkiye milli takımları, Kanada’nın Vancouver kentindeki BC Place Stadyumu’nda karşı karşıya geldi. Avustralya takımından Nestory Irankunda (sağda) attığı gol sonrası sevinç yaşadı.

[21/40] 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'nda Avustralya ile Türkiye milli takımları, Kanada’nın Vancouver kentindeki BC Place Stadyumu’nda karşı karşıya geldi. A milli takım oyuncusu Abdülkerim Bardakcı, bir pozisyon sonrası üzüntü yaşadı.

[22/40] 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'nda Avustralya ile Türkiye milli takımları, Kanada’nın Vancouver kentindeki BC Place Stadyumu’nda karşı karşıya geldi. A milli takım oyuncusu Abdülkerim Bardakcı, bir pozisyon sonrası üzüntü yaşadı.

[23/40] 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'nda Avustralya ile Türkiye milli takımları, Kanada’nın Vancouver kentindeki BC Place Stadyumu’nda karşılaştı. Karşılaşmada milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu da forma giydi.

[24/40] 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'nda Avustralya ile Türkiye milli takımları, Kanada’nın Vancouver kentindeki BC Place Stadyumu’nda karşılaştı. Avustralyalı futbolcular attıkları golün ardından sevinç yaşadı.

[25/40] 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'nda Avustralya ile Türkiye milli takımları, Kanada’nın Vancouver kentindeki BC Place Stadyumu’nda karşılaştı. Avustralyalı futbolcular attıkları golün ardından sevinç yaşadı.

[26/40] 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'nda Avustralya ile Türkiye milli takımları, Kanada’nın Vancouver kentindeki BC Place Stadyumu’nda karşılaştı. Karşılaşmada milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu ve Arda Güler de forma giydi.

[27/40] 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'nda Avustralya ile Türkiye milli takımları, Kanada’nın Vancouver kentindeki BC Place Stadyumu’nda karşılaştı. Karşılaşmada milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu ve Arda Güler de forma giydi.

[28/40] 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'nda Avustralya ile Türkiye milli takımları, Kanada’nın Vancouver kentindeki BC Place Stadyumu’nda karşılaştı. Avustralyalı futbolcular attıkları golün ardından sevinç yaşadı.

[29/40] 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'nda Avustralya ile Türkiye milli takımları, Kanada’nın Vancouver kentindeki BC Place Stadyumu’nda karşılaştı. Bir pozisyonda milli futbolcu Merih Demiral ile Avustralyalı rakibi Mohamed Toure (9) mücadele etti.

[30/40] 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'nda Avustralya ile Türkiye milli takımları, Kanada’nın Vancouver kentindeki BC Place Stadyumu’nda karşılaştı. Bir pozisyonda milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu ile Avustralyalı rakibi Jacob Italiano (4) mücadele etti.

[31/40] 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'nda Avustralya ile Türkiye milli takımları, Kanada’nın Vancouver kentindeki BC Place Stadyumu’nda karşı karşıya geldi. Avustralya takımından Nestory Irankunda attığı gol sonrası sevinç yaşadı.

[32/40] 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'nda Avustralya ile Türkiye milli takımları, Kanada’nın Vancouver kentindeki BC Place Stadyumu’nda karşı karşıya geldi. Avustralya takımından Nestory Irankunda attığı gol sonrası sevinç yaşadı.

[33/40] 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'nda Avustralya ile Türkiye milli takımları, Kanada’nın Vancouver kentindeki BC Place Stadyumu’nda karşı karşıya geldi. Avustralya takımından Nestory Irankunda (sağda) attığı gol sonrası sevinç yaşadı.

[34/40] 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'nda Avustralya ile Türkiye milli takımları, Kanada’nın Vancouver kentindeki BC Place Stadyumu’nda karşı karşıya geldi. A Milli Futbol Takımı oyuncusu Arda Güler, bir pozisyon sonrası üzüntü yaşadı.

[35/40] 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'nda Avustralya ile Türkiye milli takımları, Kanada’nın Vancouver kentindeki BC Place Stadyumu’nda karşı karşıya geldi. Avustralya takımından Nestory Irankunda attığı gol sonrası sevincini arkadaşlarıyla paylaştı.

[36/40] 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'nda Avustralya ile Türkiye milli takımları, Kanada’nın Vancouver kentindeki BC Place Stadyumu’nda karşılaştı. Bir pozisyonda milli futbolcu İsmail Yüksek ve Merih Demiral, Avustralyalı rakibi ile mücadele etti.

[37/40] 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'nda Avustralya ile Türkiye milli takımları, Kanada’nın Vancouver kentindeki BC Place Stadyumu’nda karşılaştı. Bir pozisyonda milli futbolcu İsmail Yüksek ve Hakan Çalhanoğlu, Avustralyalı rakibi ile mücadele etti.

[38/40] 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'nda Avustralya ile Türkiye milli takımları, Kanada’nın Vancouver kentindeki BC Place Stadyumu’nda karşı karşıya geldi. Karşılaşmada Arda Güler de forma giydi.

[39/40] 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'nda Avustralya ile Türkiye milli takımları, Kanada’nın Vancouver kentindeki BC Place Stadyumu’nda karşı karşıya geldi. Bir pozisyonda İsmail Yüksek, rakipleriyle mücadele etti.

[40/40] 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'nda Avustralya ile Türkiye milli takımları, Kanada’nın Vancouver kentindeki BC Place Stadyumu’nda karşı karşıya geldi. Karşılaşmada Ferdi Kadıoğlu da forma giydi.