A Milli Futbol Takımı, Dünya Kupası'na yenilgiyle başladı

[1/40] 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'nda Avustralya ile Türkiye milli takımları, Kanada’nın Vancouver kentindeki BC Place Stadyumu’nda karşı karşıya geldi. Bir pozisyonda Arda Güler rakibiyle mücadele etti.
[2/40] 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'nda Avustralya ile Türkiye milli takımları, Kanada’nın Vancouver kentindeki BC Place Stadyumu’nda karşı karşıya geldi. Bir pozisyonda Zeki Çelik (solda), rakibi Cameron Burgess (sağda) ile mücadele etti.
[3/40] 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'nda Avustralya ile Türkiye milli takımları, Kanada’nın Vancouver kentindeki BC Place Stadyumu’nda karşılaştı. Bir pozisyonda milli futbolcu Barış Alper Yılmaz ile Avustralyalı rakibi Alessandro Circati mücadele etti.
[4/40] 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'nda Avustralya ile Türkiye milli takımları, Kanada’nın Vancouver kentindeki BC Place Stadyumu’nda karşılaştı. Bir pozisyonda milli futbolcu Barış Alper Yılmaz ile Avustralyalı rakibi Alessandro Circati mücadele etti.
[5/40] 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'nda Avustralya ile Türkiye milli takımları, Kanada’nın Vancouver kentindeki BC Place Stadyumu’nda karşılaştı. Karşılaşmada milli futbolcu Barış Alper Yılmaz da forma giydi.
[6/40] 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'nda Avustralya ile Türkiye milli takımları, Kanada’nın Vancouver kentindeki BC Place Stadyumu’nda karşılaştı. Karşılaşmada milli futbolcu Arda Güler de forma giydi.
[7/40] 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'nda Avustralya ile Türkiye milli takımları, Kanada’nın Vancouver kentindeki BC Place Stadyumu’nda karşı karşıya geldi. Karşılaşmada milli futbolcu Merih Demiral da forma giydi.
[8/40] 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'nda Avustralya ile Türkiye milli takımları, Kanada’nın Vancouver kentindeki BC Place Stadyumu’nda karşı karşıya geldi. Karşılaşmada milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu da forma giydi.
[9/40] 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'nda Avustralya ile Türkiye milli takımları, Kanada’nın Vancouver kentindeki BC Place Stadyumu’nda karşı karşıya geldi.
[10/40] 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'nda Avustralya ile Türkiye milli takımları, Kanada’nın Vancouver kentindeki BC Place Stadyumu’nda karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı hakem Jesus Noel Valenzuela Saez yönetti.
[11/40] 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'nda Avustralya ile Türkiye milli takımları, Kanada’nın Vancouver kentindeki BC Place Stadyumu’nda karşı karşıya geldi. Karşılaşmada Merih Demiral da forma giydi.
[12/40] 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'nda Avustralya ile Türkiye milli takımları, Kanada’nın Vancouver kentindeki BC Place Stadyumu’nda karşılaştı. Bir pozisyonda milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu rakibiyle mücadele etti.
[13/40] 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'nda Avustralya ile Türkiye milli takımları, Kanada’nın Vancouver kentindeki BC Place Stadyumu’nda karşılaştı. Bir pozisyonda milli futbolcu Orkun Kökçü, hakeme itiraz etti.
[14/40] 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'nda Avustralya ile Türkiye milli takımları, Kanada’nın Vancouver kentindeki BC Place Stadyumu’nda karşılaştı. Bir pozisyonda milli futbolcu Orkun Kökçü ile Avustralyalı rakibi Alessandro Circati mücadele etti.
[15/40] 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'nda Avustralya ile Türkiye milli takımları, Kanada’nın Vancouver kentindeki BC Place Stadyumu’nda karşılaştı.
[16/40] 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'nda Avustralya ile Türkiye milli takımları, Kanada’nın Vancouver kentindeki BC Place Stadyumu’nda karşılaştı. Karşılaşmada milli futbolcular Orkun Kökçü, Arda Güler ve Kerem Aktürkoğlu da forma giydi.
[17/40] 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'nda Avustralya ile Türkiye milli takımları, Kanada’nın Vancouver kentindeki BC Place Stadyumu’nda karşılaştı. Karşılaşmada milli futbolcular Orkun Kökçü ve Arda Güler de forma giydi.
[18/40] 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'nda Avustralya ile Türkiye milli takımları, Kanada’nın Vancouver kentindeki BC Place Stadyumu’nda karşılaştı. A Milli Futbol Takımı, karşılaşma öncesinde takım fotoğrafı çektirdi.
[19/40] 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'nda Avustralya ile Türkiye milli takımları, Kanada’nın Vancouver kentindeki BC Place Stadyumu’nda karşı karşıya geldi. Karşılaşmada Arda Güler (8) ve Kerem Aktürkoğlu (7) da forma giydi.
[20/40] 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'nda Avustralya ile Türkiye milli takımları, Kanada’nın Vancouver kentindeki BC Place Stadyumu’nda karşı karşıya geldi. Avustralya takımından Nestory Irankunda (sağda) attığı gol sonrası sevinç yaşadı.
[21/40] 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'nda Avustralya ile Türkiye milli takımları, Kanada’nın Vancouver kentindeki BC Place Stadyumu’nda karşı karşıya geldi. A milli takım oyuncusu Abdülkerim Bardakcı, bir pozisyon sonrası üzüntü yaşadı.
[22/40] 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'nda Avustralya ile Türkiye milli takımları, Kanada’nın Vancouver kentindeki BC Place Stadyumu’nda karşı karşıya geldi. A milli takım oyuncusu Abdülkerim Bardakcı, bir pozisyon sonrası üzüntü yaşadı.
[23/40] 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'nda Avustralya ile Türkiye milli takımları, Kanada’nın Vancouver kentindeki BC Place Stadyumu’nda karşılaştı. Karşılaşmada milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu da forma giydi.
[24/40] 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'nda Avustralya ile Türkiye milli takımları, Kanada’nın Vancouver kentindeki BC Place Stadyumu’nda karşılaştı. Avustralyalı futbolcular attıkları golün ardından sevinç yaşadı.
[25/40] 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'nda Avustralya ile Türkiye milli takımları, Kanada’nın Vancouver kentindeki BC Place Stadyumu’nda karşılaştı. Avustralyalı futbolcular attıkları golün ardından sevinç yaşadı.
[26/40] 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'nda Avustralya ile Türkiye milli takımları, Kanada’nın Vancouver kentindeki BC Place Stadyumu’nda karşılaştı. Karşılaşmada milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu ve Arda Güler de forma giydi.
[27/40] 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'nda Avustralya ile Türkiye milli takımları, Kanada’nın Vancouver kentindeki BC Place Stadyumu’nda karşılaştı. Karşılaşmada milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu ve Arda Güler de forma giydi.
[28/40] 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'nda Avustralya ile Türkiye milli takımları, Kanada’nın Vancouver kentindeki BC Place Stadyumu’nda karşılaştı. Avustralyalı futbolcular attıkları golün ardından sevinç yaşadı.
[29/40] 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'nda Avustralya ile Türkiye milli takımları, Kanada’nın Vancouver kentindeki BC Place Stadyumu’nda karşılaştı. Bir pozisyonda milli futbolcu Merih Demiral ile Avustralyalı rakibi Mohamed Toure (9) mücadele etti.
[30/40] 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'nda Avustralya ile Türkiye milli takımları, Kanada’nın Vancouver kentindeki BC Place Stadyumu’nda karşılaştı. Bir pozisyonda milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu ile Avustralyalı rakibi Jacob Italiano (4) mücadele etti.
[31/40] 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'nda Avustralya ile Türkiye milli takımları, Kanada’nın Vancouver kentindeki BC Place Stadyumu’nda karşı karşıya geldi. Avustralya takımından Nestory Irankunda attığı gol sonrası sevinç yaşadı.
[32/40] 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'nda Avustralya ile Türkiye milli takımları, Kanada’nın Vancouver kentindeki BC Place Stadyumu’nda karşı karşıya geldi. Avustralya takımından Nestory Irankunda attığı gol sonrası sevinç yaşadı.
[33/40] 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'nda Avustralya ile Türkiye milli takımları, Kanada’nın Vancouver kentindeki BC Place Stadyumu’nda karşı karşıya geldi. Avustralya takımından Nestory Irankunda (sağda) attığı gol sonrası sevinç yaşadı.
[34/40] 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'nda Avustralya ile Türkiye milli takımları, Kanada’nın Vancouver kentindeki BC Place Stadyumu’nda karşı karşıya geldi. A Milli Futbol Takımı oyuncusu Arda Güler, bir pozisyon sonrası üzüntü yaşadı.
[35/40] 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'nda Avustralya ile Türkiye milli takımları, Kanada’nın Vancouver kentindeki BC Place Stadyumu’nda karşı karşıya geldi. Avustralya takımından Nestory Irankunda attığı gol sonrası sevincini arkadaşlarıyla paylaştı.
[36/40] 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'nda Avustralya ile Türkiye milli takımları, Kanada’nın Vancouver kentindeki BC Place Stadyumu’nda karşılaştı. Bir pozisyonda milli futbolcu İsmail Yüksek ve Merih Demiral, Avustralyalı rakibi ile mücadele etti.
[37/40] 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'nda Avustralya ile Türkiye milli takımları, Kanada’nın Vancouver kentindeki BC Place Stadyumu’nda karşılaştı. Bir pozisyonda milli futbolcu İsmail Yüksek ve Hakan Çalhanoğlu, Avustralyalı rakibi ile mücadele etti.
[38/40] 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'nda Avustralya ile Türkiye milli takımları, Kanada’nın Vancouver kentindeki BC Place Stadyumu’nda karşı karşıya geldi. Karşılaşmada Arda Güler de forma giydi.
[39/40] 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'nda Avustralya ile Türkiye milli takımları, Kanada’nın Vancouver kentindeki BC Place Stadyumu’nda karşı karşıya geldi. Bir pozisyonda İsmail Yüksek, rakipleriyle mücadele etti.
[40/40] 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'nda Avustralya ile Türkiye milli takımları, Kanada’nın Vancouver kentindeki BC Place Stadyumu’nda karşı karşıya geldi. Karşılaşmada Ferdi Kadıoğlu da forma giydi.