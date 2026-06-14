2026 Dünya Kupası heyecanı yarın 4 maçla devam edecek

Fatih Erel
14 Haziran 2026•Güncelleme: 14 Haziran 2026
ABD, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliği yaptığı turnuvada, H Grubu'nda İspanya ile Yeşil Burun Adaları, Atlanta Stadı'nda TSİ 19.00'da karşı karşıya gelecek.
Turnuvada yarın oynanacak maçların programı şöyle:
15 Haziran Pazartesi:
E Grubu:
02.00 Fildişi Sahili - Ekvador (Philadelphia Stadı)
F Grubu:
05.00 İsveç - Tunus (Monterrey Stadı)
H Grubu:
19.00 İspanya - Yeşil Burun Adaları (Atlanta Stadı)
G Grubu:
22.00 Belçika - Mısır (Seattle Stadı)