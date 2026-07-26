İsrail polisi Tel Aviv'de Filistin yanlısı göstericilere müdahale etti

[1/12] İsrail'in başkenti Tel Aviv'de Savunma Bakanlığı binası yakınlarında toplanan bir grup İsrailli, Başbakan Binyamin Netanyahu ile mevcut hükümetin askeri ve siyasi politikalarını protesto etti. Göstericiler İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ve yerleşimcilik politikasının sonlandırılması çağrısında bulunurken, İsrail askerlerinin Batı Şeria'da devam eden ihlallerine tepki gösteren pankartlar taşıdı. İsrail polisi, toplanan kalabalığı güç kullanarak dağıtırken bazı göstericileri gözaltına aldı.

[2/12] İsrail'in başkenti Tel Aviv'de Savunma Bakanlığı binası yakınlarında toplanan bir grup İsrailli, Başbakan Binyamin Netanyahu ile mevcut hükümetin askeri ve siyasi politikalarını protesto etti. Göstericiler İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ve yerleşimcilik politikasının sonlandırılması çağrısında bulunurken, İsrail askerlerinin Batı Şeria'da devam eden ihlallerine tepki gösteren pankartlar taşıdı. İsrail polisi, toplanan kalabalığı güç kullanarak dağıtırken bazı göstericileri gözaltına aldı.

[3/12] İsrail'in başkenti Tel Aviv'de Savunma Bakanlığı binası yakınlarında toplanan bir grup İsrailli, Başbakan Binyamin Netanyahu ile mevcut hükümetin askeri ve siyasi politikalarını protesto etti. Göstericiler İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ve yerleşimcilik politikasının sonlandırılması çağrısında bulunurken, İsrail askerlerinin Batı Şeria'da devam eden ihlallerine tepki gösteren pankartlar taşıdı. İsrail polisi, toplanan kalabalığı güç kullanarak dağıtırken bazı göstericileri gözaltına aldı.

[4/12] İsrail'in başkenti Tel Aviv'de Savunma Bakanlığı binası yakınlarında toplanan bir grup İsrailli, Başbakan Binyamin Netanyahu ile mevcut hükümetin askeri ve siyasi politikalarını protesto etti. Göstericiler İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ve yerleşimcilik politikasının sonlandırılması çağrısında bulunurken, İsrail askerlerinin Batı Şeria'da devam eden ihlallerine tepki gösteren pankartlar taşıdı. İsrail polisi, toplanan kalabalığı güç kullanarak dağıtırken bazı göstericileri gözaltına aldı.

[5/12] İsrail'in başkenti Tel Aviv'de Savunma Bakanlığı binası yakınlarında toplanan bir grup İsrailli, Başbakan Binyamin Netanyahu ile mevcut hükümetin askeri ve siyasi politikalarını protesto etti. Göstericiler İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ve yerleşimcilik politikasının sonlandırılması çağrısında bulunurken, İsrail askerlerinin Batı Şeria'da devam eden ihlallerine tepki gösteren pankartlar taşıdı. İsrail polisi, toplanan kalabalığı güç kullanarak dağıtırken bazı göstericileri gözaltına aldı.

[6/12] İsrail'in başkenti Tel Aviv'de Savunma Bakanlığı binası yakınlarında toplanan bir grup İsrailli, Başbakan Binyamin Netanyahu ile mevcut hükümetin askeri ve siyasi politikalarını protesto etti. Göstericiler İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ve yerleşimcilik politikasının sonlandırılması çağrısında bulunurken, İsrail askerlerinin Batı Şeria'da devam eden ihlallerine tepki gösteren pankartlar taşıdı. İsrail polisi, toplanan kalabalığı güç kullanarak dağıtırken bazı göstericileri gözaltına aldı.

[7/12] İsrail'in başkenti Tel Aviv'de Savunma Bakanlığı binası yakınlarında toplanan bir grup İsrailli, Başbakan Binyamin Netanyahu ile mevcut hükümetin askeri ve siyasi politikalarını protesto etti. Göstericiler İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ve yerleşimcilik politikasının sonlandırılması çağrısında bulunurken, İsrail askerlerinin Batı Şeria'da devam eden ihlallerine tepki gösteren pankartlar taşıdı. İsrail polisi, toplanan kalabalığı güç kullanarak dağıtırken bazı göstericileri gözaltına aldı.

[8/12] İsrail'in başkenti Tel Aviv'de Savunma Bakanlığı binası yakınlarında toplanan bir grup İsrailli, Başbakan Binyamin Netanyahu ile mevcut hükümetin askeri ve siyasi politikalarını protesto etti. Göstericiler İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ve yerleşimcilik politikasının sonlandırılması çağrısında bulunurken, İsrail askerlerinin Batı Şeria'da devam eden ihlallerine tepki gösteren pankartlar taşıdı. İsrail polisi, toplanan kalabalığı güç kullanarak dağıtırken bazı göstericileri gözaltına aldı.

[9/12] İsrail'in başkenti Tel Aviv'de Savunma Bakanlığı binası yakınlarında toplanan bir grup İsrailli, Başbakan Binyamin Netanyahu ile mevcut hükümetin askeri ve siyasi politikalarını protesto etti. Göstericiler İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ve yerleşimcilik politikasının sonlandırılması çağrısında bulunurken, İsrail askerlerinin Batı Şeria'da devam eden ihlallerine tepki gösteren pankartlar taşıdı. İsrail polisi, toplanan kalabalığı güç kullanarak dağıtırken bazı göstericileri gözaltına aldı.

[10/12] İsrail'in başkenti Tel Aviv'de Savunma Bakanlığı binası yakınlarında toplanan bir grup İsrailli, Başbakan Binyamin Netanyahu ile mevcut hükümetin askeri ve siyasi politikalarını protesto etti. Göstericiler İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ve yerleşimcilik politikasının sonlandırılması çağrısında bulunurken, İsrail askerlerinin Batı Şeria'da devam eden ihlallerine tepki gösteren pankartlar taşıdı. İsrail polisi, toplanan kalabalığı güç kullanarak dağıtırken bazı göstericileri gözaltına aldı.

[11/12] İsrail'in başkenti Tel Aviv'de Savunma Bakanlığı binası yakınlarında toplanan bir grup İsrailli, Başbakan Binyamin Netanyahu ile mevcut hükümetin askeri ve siyasi politikalarını protesto etti. Göstericiler İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ve yerleşimcilik politikasının sonlandırılması çağrısında bulunurken, İsrail askerlerinin Batı Şeria'da devam eden ihlallerine tepki gösteren pankartlar taşıdı. İsrail polisi, toplanan kalabalığı güç kullanarak dağıtırken bazı göstericileri gözaltına aldı.

[12/12] İsrail'in başkenti Tel Aviv'de Savunma Bakanlığı binası yakınlarında toplanan bir grup İsrailli, Başbakan Binyamin Netanyahu ile mevcut hükümetin askeri ve siyasi politikalarını protesto etti. Göstericiler İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ve yerleşimcilik politikasının sonlandırılması çağrısında bulunurken, İsrail askerlerinin Batı Şeria'da devam eden ihlallerine tepki gösteren pankartlar taşıdı. İsrail polisi, toplanan kalabalığı güç kullanarak dağıtırken bazı göstericileri gözaltına aldı.