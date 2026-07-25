Antalya'da "Kökbörü Müsabakaları ve Geleneksel Atlı Spor Gösterileri" yapıldı

Türkiye Geleneksel Atlı Spor Dalları Federasyonu (TGASDF) ve İbradı Belediyesi ortaklığında gerçekleştirilen "Kökbörü Müsabakaları ve Geleneksel Atlı Spor Gösterileri"nde konuşan Dünya Etnospor Birliği Başkanı Bilal Erdoğan, kökbörünün Anadolu'nun geleneksel sporları arasında yer almadığını, Orta Asya'daki soydaşların ise en popüler geleneksel sporlarından biri olduğunu söyledi.

Geleneksel sporlar yolculuğuna 2015'te başladıklarını belirten Erdoğan, "Etnospor birliğini kurduk, dünyanın en büyük geleneksel sporlar çatı kuruluşuyuz. Anadolu'daki ciriti biz Orta Asya'daki soydaşlarımıza tanıtalım, Orta Asya'daki soydaşlarımızın kökbörü sporunu da Anadolu'ya tanıtalım dedik. Kırgız kardeşlerimiz kendi aralarından zaten kökbörü oynuyorlardı, kökbörü bilmeyen takımlarımız da öğrendiler." diye konuştu.

Dünyanın karışık bir süreçten geçtiğini, savaşlar ve soykırımların yaşandığını kaydeden Erdoğan, tarihten gelen güçlü mirasla dünyada olup bitenlere sessiz kalınamayacağını ve milletçe güçlü olmak gerektiğini ifade etti.

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"Bizi biz yapan değerler yaşadığı sürece biz oluruz"

Kültürün, inancın, gelenek ve göreneklerin yaşatılması gerektiğini vurgulayan Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti:

"Kültür, yemeğimize, sporumuza, giysimize ve her şeyimize yansır. Onun için biz eskiye dair adetlerimizi, gelenek ve göreneklerimizi ne kadar gelecek nesillere taşırsak o kadar bizi biz yapan değerleri yaşatma şansımız olur. Gavurun gelenek, göreneğini yapalım, müziğini dinleyelim, dansını yapalım, gavurun her şeyini yapalım, o zaman bizi biz yapan her şeyi kaybederiz. Gavur düşmanlığından değil, bizim gelenek, göreneğimiz bize, onun gelenek göreneği ona değerli. Bizi biz yapan değerler yaşadığı sürece biz oluruz. Onun için biz geleneksel sporlarımız etrafında hem geleneksel kıyafetlerimizi hatırlayıp yaşatıyoruz hem de geleneksel müziklerimizi yaşatıyoruz."

Erdoğan, geleneksel sporlarla ilgilenen çocukların ailelerinden olumlu geri dönüşler almaya başladıklarını dile getirdi.

TRT'nin yaptığı diziler sayesinde Türk tarihinin şanlı dönemlerinin hatırlatıldığını belirten Erdoğan, bu dizileri izlerken gurur duyduklarını ve zaman zaman hayıflandıklarını, ancak bunun yerine özgüvenle ve cesaretle bir şeyler yapmak gerektiğini söyledi.

Yeni nesillere bir şeyler aktarmak için harekete geçmek gerektiğini vurgulayan Erdoğan, şunları dile getirdi:

"Gençlere inancımızı, kültürümüzü, gelenek ve göreneklerimizi, değerlerimizi de aktaralım. Tarihteki şanlı büyüklerimizin hayatlarını da öğrensinler, isimlerini de öğrensinler, bütün büyüklerimizin gölgesinde onların ilhamıyla büyüsünler, onlar gibi olmak istesinler, cesur, doğru, çalışkan olmak istesinler. İşte o zaman dünyadaki bu bozuklukları, çürümüşlükleri, zulümleri bitirecek bir nesil bu topraklardan neşet edecektir, yetişecektir. Ben yetişmeye başladığına inanıyorum ve şahidim. Ben bunun için çalışıyorum, bugün bu mesajları vermek için geldim. Belki buradaki gençlere dokunur diye geldim. Sizler de bu mesajı bugün burada olmayanlara aktarın. Kendi mahallenizde sokağınızda, evinizde çocuklarınıza kültürümüze ait olanları nasıl sevdirerek yaşatabiliriz diye çalışın. Milletçe hep birlikte siyasetin konusu olmadan bunlara sarılmamız gerektiğini düşünüyorum. O zaman yeniden bu millet neymiş bütün dünyaya gösteririz diye düşünüyorum."

TGASDF Başkanı Hakan Kazancı ise bundan 10 sene önce Etnospor Birliği adı altında bir kuruluşla yola çıktıklarını ve Türkiye'de geleneksel sporları ele aldıklarını kaydetti.

Etnospor Birliğiyle Türkiye'de geleneksel spor dallarının olduğunu belirten Kazancı, "Bize ait olan değerleri, sporları, kültürleri gelecek olan nesillere özünü değiştirmeden aktarmamız gerekiyor. Biz bunun için yola çıktık ve hamdolsun onu bugün burada kökbörü ligimiz yoktu ama şimdi İbradı'da ligini kurarak başlatmış olduk, buraya nasip oldu. Burada emeği geçen herkese teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Etkinliğe Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, Antalya Valisi Hulusi Şahin, İbradı Belediye Başkanı Hatice Sekmen, İl Emniyet Müdürü Sabit Akın Zaimoğlu, sporcular ve vatandaşlar katıldı.

Etkinlik kapsamında sporcular geleneksel atlı spor gösterileri yaptı.