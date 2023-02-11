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Kahramanmaraş’da Hayrullah Mahallesi’ndeki Hacı Ali Apartmanı'nın enkazından ses alan ekipler, arama kurtarma çalışmalarına devam ediyor. Adıyaman’da Cumhuriyet Mahallesi’ndeki Çınar Apartmanının enkazından ses alan ekipler arama kurtarma çalışmalarına devam ediyor.
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Gündem, Asrın felaketi

Hatay'da bir kadın depremin 138. saatinde enkazdan kurtarıldı

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'da 138 saat sonra bir kadın, binanın enkazından sağ çıkarıldı.

Bilal Altıok   | 11.02.2023
Hatay'da bir kadın depremin 138. saatinde enkazdan kurtarıldı

Hatay

Burdur İl Sağlık Müdürlüğünün açıklamasına göre, Antakya ilçesi Gazi Mahallesi Adnan Menderes Caddesi Doğan Apartmanı'nın enkazında arama kurtarma çalışması yapan ekipler, enkaz altında bir kadının hayatta olduğunu tespit etti.

Burdur 112 Acil Sağlık Hizmetleri ve bölgede bulunan arama kurtarma ekiplerinin müdahale ettiği kurtarma operasyonuyla enkaz altındaki Fatma Öyel kurtarıldı.

Öyel, ileri tetkik ve tedavi amacıyla Konya 112 Acil Sağlık Hizmetleri ambulansıyla hastaneye götürüldü.

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