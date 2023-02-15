Ezher öğrencileri, Kahire Yunus Emre Enstitüsünde depremde ölenler için dua etti
Kahire Yunus Emre Enstitüsünde bir arayan gelen Türk ve Mısırlı Ezher öğrencileri, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler için Kur'an-ı Kerim okudu.
Kahire
Mısır'ın başkenti Kahire'deki Ezher Üniversitesi'nde eğitim gören Türk ve Mısırlı öğrenciler, depremde yaşamını yitirenler için Kur'an-ı Kerim okuyarak dua etti.
Kahire Yunus Emre Enstitüsünde (YEE) bir araya gelen öğrencilere Enstitü Koordinatörü Emin Boyraz, Türk-Mısır İşadamları Derneği Başkanı (TÜMİAD) Nihat Ekinci ve Ezher hocalarından Dr. Cemal Faruk da eşlik etti.
Öğrencilere hitaben bir konuşma yapan YEE Koordinatörü Boyraz, deprem felaketinin başından beri Mısır'ın Türkiye ile dayanışma içerisinde olduğunu söyledi.
Boyraz, "Mısır, felaketin hemen akabinde askeri uçaklarla yardım gönderdi. Birçok Mısırlı kardeşimiz bizleri arayarak yardım etmek istediklerini ifade etti. Mısır'da yatırımı olan Türk ve Mısırlı şirketler Büyükelçiliğimiz ve TÜMİAD koordinasyonunda depremzedelere sürekli yardımlar gönderiyor." dedi.
Boyraz ayrıca, "Türk ve Mısırlı dostlarımız bugün de acımızı paylaşmak ve dua etmek için Kahire Yunus Emre Enstitüsünde bir araya geldiler. Böyle bir günde acımıza ortak olduğunuz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Allah dualarımızı kabul eylesin." ifadelerini kullandı.
"Mısır Kızılayı ile yardımların ulaştırılması konusunda görüşme yaptık"
TÜMİAD Başkanı Ekinci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Mısırlı kardeşlerimizden ilk günden itibaren büyük destek gördük. Toplumun her tabakasından taziye ve destek mesajları aldığımız gibi birçok isimsiz kahramanın, hiç duyurulmayan ve büyük miktarlarda bağışlarına şahit oluyoruz." dedi.
TÜMİAD olarak Mısır'da yerleşik Türk firmaları ile Türkiye'ye ihracat yapan Mısırlı firmaların ayni ve nakdi yardımlarını koordine ettiklerini söyleyen Ekinci, şöyle devam etti:
"Mısır Kızılayı ile yardımların ulaştırılması konusunda görüşme yaptık. Aynı zamanda Mısır'da eğitim gören ve ailesi depremden etkilenmiş öğrencilerimizin tespiti ve burs verilmesi için üyelerimiz gönüllü oldular."
YEE kursiyeri İsra Cemal de deprem haberini aldığında şok olduğunu, ilk andan itibaren tüm gelişmeleri ailesiyle birlikte üzüntüyle takip ettiğini dile getirdi.
Türk halkıyla aynı duyguları yaşadıklarını, gerek Türkiye gerek Suriye olsun Mısır halkı olarak depremzedelerin yanında olduklarını vurgulayan Cemal, depremde hayatını kaybedenler için taziye dileklerinde bulundu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.