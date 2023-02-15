Eczacıbaşı Topluluğu, depremzedelere destek için 300 milyon lira kaynak ayırdı
Eczacıbaşı Topluluğu, 100 milyon lirası Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığına (AFAD) bağış olmak üzere depremzedelere destek için 300 milyon lira kaynak ayırdığını bildirdi.
İstanbul
Eczacıbaşı Topluluğunun sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, şunlar kaydedildi:
"Afetin yaralarını sarmak için bölgenin hijyen, sağlık ve barınma ihtiyaçlarına destek vermek amacıyla 100 milyon lirası AFAD bağışı olmak üzere ilk aşamada 300 milyon lira kaynak ayırıyoruz. Bu zor günleri dayanışmayla birlikte aşacağız."
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