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Gündem, Asrın felaketi

AFAD tarafından deprem bölgesinde 300 bin 809 çadır kuruldu

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerde, 300 bin 809 çadırın kurulumunu tamamladı.

Ayşe Şensoy Boztepe   | 21.02.2023
AFAD tarafından deprem bölgesinde 300 bin 809 çadır kuruldu Fotoğraf: Aytaç Ünal/AA

Ankara

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, depremzedelerin geçici barınma ihtiyacını karşılamak amacıyla bölgeye ilk andan itibaren başlatılan çadır sevkiyatı aralıksız devam ediyor.

Depremin etkili olduğu illerde şu ana kadar 270 noktada çadır kent alanları oluşturan AFAD, bireysel çadır taleplerini de karşılıyor.

Bölgede, 300 bin 809 çadır kurulumu tamamlandı. Bu kapsamda, Hatay'da 69 bin 766, Kahramanmaraş'ta 66 bin 685, Gaziantep'te 49 bin 670, Adıyaman'da 45 bin 852, Malatya'da 25 bin 380, Adana'da 17 bin 515, Şanlıurfa'da 8 bin 838, Osmaniye'de 7 bin 170, Diyarbakır'da 6 bin 328, Kilis'te 3 bin 605 çadır kuruldu.

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