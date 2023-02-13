Dolar
18.84
Euro
20.13
Altın
1,857.37
ETH/USDT
1,482.20
BTC/USDT
21,634.00
BIST 100
4,505.34
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Kahramanmaraş’ta Aydın Apartmanı enkazında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor
logo
Yaşam, Asrın felaketi

Adıyaman'da enkazdan 8 saat sonra çıkarılan depremzede: Birlik beraberlikle inşallah bu acıyı da atlatacağız

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerden 8 saat sonra Adıyaman'da enkazdan çıkarılan Mustafa Erdoğan, yaşadıklarını anlattı.

Recep Bilek, İlyas Gün   | 13.02.2023
Adıyaman'da enkazdan 8 saat sonra çıkarılan depremzede: Birlik beraberlikle inşallah bu acıyı da atlatacağız Fotoğraf: Recep Bilek - AA

Samsun

Adıyaman merkez Turgut Reis Mahallesi'nde, depremde yıkılan 4 katlı apartmanın enkazından çıkarılan Erdoğan'ın, eşi ve 5 yaşındaki kızı yaşamını yitirdi.

Erdoğan, AA muhabirine, 8 saat enkaz altında kaldığını ve bir oğlu ile bir kızının da hayata tutunduğunu söyledi.

Depremin çok kötü olduğunu belirten Erdoğan, "Allah herkese sabır versin. Allah razı olsun herkesten. Buraya geldiler, destek verdiler. Türkiye'nin, dünyanın her tarafından. Allah herkesten razı olsun. Acımız büyük. Birlik beraberlikle inşallah bu acıyı da atlatacağız."

Evde yattıkları sırada depremin meydana geldiğini dile getiren Erdoğan, büyük kızını kurtarmaya giderken ara holde enkazda kaldığını kaydetti.

Eşi, büyük oğlu ve 5 yaşındaki kızının yatak odasında enkaz altında kaldığını ifade eden Erdoğan, "Oğlumu 12 saat sonra çıkardılar. Ben ise 8. saatte çıkarıldım. Eşim ve 5 yaşındaki kızım rahmetli oldu. Onları da biz 3. gün çıkardık, enkaz altından. Evimiz yerle bir oldu, dümdüz oldu. Evimiz 4 katlıydı. Allah herkese sabırlar versin. Dünyanın, Türkiye'nin her tarafından geldiler, yardımcı oldular. Allah razı olsun. Allah herkesin yar ve yardımcısı olsun." diye konuştu.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Osmaniye'de yıkılan binalarda tespit edilen kusurlara ilişkin 5 şüpheli daha gözaltına alındı
Manisa'da sanayi esnafı, depremzedeler için portatif duş ve tuvalet üretiyor
Bakan Çavuşoğlu, Suriye’den Türkiye’ye sığınmacı akını iddialarını yalanladı
Arama kurtarma köpeği "Gece" enkaz altındaki 18 kişiye ulaşılmasını sağladı
Gaziantep'te depremde yıkılan 25 binaya ilişkin 5 şüpheli tutuklandı

Benzer haberler

Adıyaman'da iki kardeşi enkazdan kurtaran gönüllülerden Murat Özkara: Kendi kardeşlerimmiş gibi sevinip ağladım

Adıyaman'da iki kardeşi enkazdan kurtaran gönüllülerden Murat Özkara: Kendi kardeşlerimmiş gibi sevinip ağladım

IKBY'deki sivil toplum kuruluşlarından Türkiye ve Suriye'deki depremzedelere 32 tır yardım

Adıyaman'da enkazdan 8 saat sonra çıkarılan depremzede: Birlik beraberlikle inşallah bu acıyı da atlatacağız

İsviçre'deki Türk toplumu, deprem bölgesinde "konteyner kent" kurulması için seferber oldu

İsviçre'deki Türk toplumu, deprem bölgesinde "konteyner kent" kurulması için seferber oldu
Bakan Çavuşoğlu, Suriye’den Türkiye’ye sığınmacı akını iddialarını yalanladı

Bakan Çavuşoğlu, Suriye’den Türkiye’ye sığınmacı akını iddialarını yalanladı
Arama kurtarma köpeği "Gece" enkaz altındaki 18 kişiye ulaşılmasını sağladı

Arama kurtarma köpeği "Gece" enkaz altındaki 18 kişiye ulaşılmasını sağladı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet