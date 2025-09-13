Dolar
41.37
Euro
48.54
Altın
3,643.11
ETH/USDT
4,727.90
BTC/USDT
115,880.00
BIST 100
10,372.04
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Kültür

Nemrut Dağı'nı 7 yılda 1 milyon 38 bin kişi ziyaret etti

UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan Nemrut Dağı Ören Yeri'ni son 7 yılda 1 milyon 38 bin turist ziyaret etti.

Orhan Pehlül  | 13.09.2025 - Güncelleme : 13.09.2025
Nemrut Dağı'nı 7 yılda 1 milyon 38 bin kişi ziyaret etti Fotoğraf: Orhan Pehlül/AA

Adıyaman

Dünyanın en önemli açık hava müzelerinden biri kabul edilen ve barındırdığı devasa heykelleri ile eşsiz gün doğumu ve batımı manzarası sunan Nemrut Dağı Ören Yeri, her yıl on binlerce turisti ağırlamaya devam ediyor.

Zirveye çıkanlar, Kommagene uygarlığının izlerini yerinde görme fırsatı buluyor.

Nemrut Dağı Ören Yeri, en yüksek ziyaretçi sayısına 229 bin 247 ile 2022 yılında ulaşırken en düşük ziyaretçi sayısı ise 56 bin 229 ile salgın döneminin yaşandığı 2020 oldu.

Bu yılın ilk 8 aylık döneminde ise bölgeyi 122 bin 634'ü yerli, 14 bin 570'i yabancı olmak üzere 137 bin 204 turist ziyaret etti.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Yıl sonu hedefi 310 bin turist

İl Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet Yelken, AA muhabirine, Nemrut'un turizm sezonunda büyük ilgi gördüğünü belirtti.

Yelken, "Nisan ayında başlayan sezonda bugüne kadar yaklaşık 230 bin ziyaretçimiz oldu. Sezon sonuna kadar bu sayının 310 bine ulaşmasını bekliyoruz. Nemrut, kasım ayının ilk haftasına kadar ziyaretçi akınına uğruyor. Bu da bölge turizmine büyük katkı sağlıyor." şeklinde konuştu.

Yıpranan heykeller nanoteknolojiyle güçlendirildi

Yelken, Nemrut Dağı'ndaki heykellerde yürütülen restorasyon çalışmalarıyla ilgili şunları söyledi:

"Nemrut Dağı'nı geleceğe miras olarak bırakabilmek için doğu ve batı teraslarında bulunan heykellerde sağlamlaştırma projesi yürütmekteyiz. Özellikle yıpranmış heykeller, nanoteknolojiyle güçlendirildi. Bu yöntem sayesinde çatlaklar kalıcı olarak onarılıyor. Batı terasında da antioksidan uygulaması yapıyoruz. Restorasyonun toplamda 5 yıl sürmesi planlanıyor, şu ana kadar iki aşamayı tamamladık."

İstanbul'dan bölgeyi ziyarete gelen Filiz Bilgili Çorak, Nemrut’a tırmanırken zorlandığını ancak gördüğü manzaranın her şeye değdiğini anlattı.

Ramazan Çorak da 30 yıl önce geldiği Nemrut'u yeniden ziyaret ettiğini dile getirerek, "Hala aynı görkemiyle ayakta, herkesi burayı görmeye davet ediyorum." dedi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Diyarbakır'da 269 kilogram esrar ele geçirildi
İstanbul'da bu yıl motosiklet kazalarında 30 kişi hayatını kaybetti
Marmara Denizi'nin kirlilik tarihinin araştırıldığı projede ön veriler gelmeye başladı
Kurtuluş Savaşı'nın dönüm noktası Sakarya Meydan Muharebesi 104 yaşında
Erciyes eteklerindeki devasa araziler domates kırmızısıyla renklendi

Benzer haberler

Nemrut Dağı'nı 7 yılda 1 milyon 38 bin kişi ziyaret etti

Nemrut Dağı'nı 7 yılda 1 milyon 38 bin kişi ziyaret etti

Türkiye'deki müze ve ören yerleri 8 ayda 21,6 milyonu aşkın ziyaretçi ağırladı

Adıyamanlı köylüler kışlık yiyeceklerini geleneksel yöntemle mağarada saklıyor

Antalya Akvaryum 28 bin balık varlığıyla yabancı turistlerin de rotasında

Antalya Akvaryum 28 bin balık varlığıyla yabancı turistlerin de rotasında
Zeugma Mozaik Müzesi 14 yılda 3,5 milyon ziyaretçiyi ağırladı

Zeugma Mozaik Müzesi 14 yılda 3,5 milyon ziyaretçiyi ağırladı
Adıyaman deprem öncesine göre 410 derslik fazlasıyla eğitime başlıyor

Adıyaman deprem öncesine göre 410 derslik fazlasıyla eğitime başlıyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet