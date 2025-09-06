Kahramanmaraş'ta ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor
Kahramanmaraş'ta 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde ağır hasar gören binaların yıkımı devam ediyor.
Kahramanmaraş
Pazarcık ve Elbistan merkezli depremlerde hasar alan binaların yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor.
Onikişubat ilçesi Maarif Mahallesi'ndeki 9 katlı bina, iş makineleriyle kontrollü şekilde yıkılıyor.
Yıkılan binanın enkazı ise belirlenen döküm alanlarına taşınıyor.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı