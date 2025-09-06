Dolar
Gündem

Kahramanmaraş'ta ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde ağır hasar gören binaların yıkımı devam ediyor.

Mehmet Demir  | 06.09.2025 - Güncelleme : 06.09.2025
Kahramanmaraş'ta ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor Fotoğraf: Mehmet Demir/AA

Kahramanmaraş

Pazarcık ve Elbistan merkezli depremlerde hasar alan binaların yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor.

Onikişubat ilçesi Maarif Mahallesi'ndeki 9 katlı bina, iş makineleriyle kontrollü şekilde yıkılıyor.

Yıkılan binanın enkazı ise belirlenen döküm alanlarına taşınıyor.​​​​​​​

