İspanya Milli Takımı, Türkiye maçının hazırlıklarını MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda yaptığı antrenmanla tamamlıyor
Gündem

İsrail askerlerince katledilen Ayşenur Ezgi Eygi, vefatının 1. yılında anıldı

İşgal altındaki Batı Şeria'da katıldığı barışçıl gösteride İsrail askerlerinin ateş açması sonucu öldürülen Ayşenur Ezgi Eygi, vefatının birinci yılında Aydın'ın Didim ilçesinde anıldı.

Ferdi Uzun  | 06.09.2025 - Güncelleme : 06.09.2025
İsrail askerlerince katledilen Ayşenur Ezgi Eygi, vefatının 1. yılında anıldı Fotoğraf: Ferdi Uzun/AA

Aydın

Didim Asri Mezarlığında Eygi'nin mezarı başında anma programı düzenlendi.

Mezar taşında Ayşenur'un fotoğrafıyla birlikte "Ayşenur'un anısı dünyanın vicdanlı insanlarının barış ve adalet mücadelesinde yaşayacaktır. Ruhu şad olsun" yazısı yer aldı.

İlçe Müftüsü Refik Ali Demirel eşliğinde Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Eygi'nin babası Mehmet Suat Eygi ve arkadaşları, dua esnasında gözyaşlarına hakim olamadı.

Eygi'nin eşi Hamid Mazhar Ali, gazetecilere yaptığı açıklamada, Ayşenur'un acısını hala hissettiğini söyledi.

Eşinin ölümü nedeniyle çok acı çektiklerini belirten Ali, "Ama aynı zamanda ölümünün ilk gününde sorduğumuz sorulara hala yanıt alamamış olmamız da ayrı bir yara. İsrail'den hesap sorulmasını talep etmiştik ve aradan bir yıl geçmesine rağmen hala aynı adaleti istiyoruz. Bunun için hala mücadele etmek zorunda olmak gerçekten çok acı verici, hatta utanç verici." dedi.

Eşinin mücadelesini devam ettireceğini aktaran Ali, şöyle devam etti:

"Onu her gün özlüyorum. Fakat onun çok sevdiği bu topraklarda, Türkiye'de ailesiyle birlikte olmak bana bir nebze olsun teselli veriyor. Onun sevdiği şeyleri yaptığımızda, sanki hala aramızdaymış gibi hissediyoruz. Adalet arayışımız sadece onun için değil. Bu, aynı zamanda onun ruhunu yaşatmanın bir yolu. Hakikati savunarak, hesap sorulmasını talep ederek ve insan onurunu koruyarak Ayşenur'u yaşatıyoruz. Ayşenur'un ölümünden dolayı İsrail'in hesap vermesini sağlamak, daha büyük bir adalet mücadelesine atılan ilk adım olacaktır."

Programa, Didim Aile ve Sosyal Hizmetler İlçe Müdürü Alper Sezer, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve Eygi'nin yurt dışındaki arkadaşları da katıldı.

Olay

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'da barışçıl bir gösteri sırasında katılımcıların üzerine ateş açmış, Filistinlilere destek amacıyla gösteriye katılan ve ABD vatandaşlığı da bulunan Ayşenur Ezgi Eygi, başından vurularak ağır yaralanmıştı.

Filistinlilere ait bir hastaneye kaldırılan Eygi, 6 Eylül'de hayatını kaybetmiş, 14 Eylül'de Aydın'ın Didim ilçesinde toprağa verilmişti.

Eygi, Filistin topraklarının İsrail tarafından işgaline karşı barışçıl ve sivil yöntemlerle Filistinlilere destek veren Uluslararası Dayanışma Hareketi gönüllüsü bir insan hakları aktivistiydi.

