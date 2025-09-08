Dolar
Gündem

Adana, Kayseri ve Kahramanmaraş için gök gürültülü sağanak uyarısı

Adana'nın kuzeyi, Kayseri'nin güneyi ve Kahramanmaraş'ın batısı için gök gürültülü sağanak uyarısında bulunuldu.

Eylül Aşkın Akçay  | 08.09.2025 - Güncelleme : 08.09.2025
Adana, Kayseri ve Kahramanmaraş için gök gürültülü sağanak uyarısı

Ankara

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, önümüzdeki 3 saatlik periyotta Adana'nın kuzeyi, Kayseri'nin güneyi ve Kahramanmaraş'ın batısında yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Adana, Kayseri ve Kahramanmaraş için gök gürültülü sağanak uyarısı
