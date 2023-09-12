60 saniyede ekonomide bugün (12 Eylül 2023)
Bir bakışta ekonomide günün gelişmeleri. Halkbank'ın katkılarıyla…
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📈Merkez Bankası, reeskont kredisi limitini artırdı— AA Ekonomi Finans (@aa_finans) September 12, 2023
📈Borsada yatırımcı sayısında rekor
📈EBRD'den depremden etkilenen KOBİ'lere destek
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