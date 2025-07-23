Dolar
40.45
Euro
47.46
Altın
3,410.86
ETH/USDT
3,620.10
BTC/USDT
118,191.00
BIST 100
10,598.05
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Rusya ile Ukrayna arasındaki barış müzakerelerinin üçüncü turu, Türkiye’nin ev sahipliğinde Çırağan Sarayı’nda gerçekleştirilecek Cherno More Teknik Direktörü Ilian Iliev, RAMS Başakşehir ile oynayacakları UEFA Konferans Ligi 2. Eleme Turu maçı öncesi Bulgaristan’ın Razgrad şehrinde basın toplantısı düzenliyor
logo
Ekonomi, 60 saniyede ekonomide bugün

60 saniyede ekonomide bugün (23 Temmuz 2025)

Bir bakışta ekonomide günün gelişmeleri. Halkbank'ın katkılarıyla…

23.07.2025 - Güncelleme : 23.07.2025
60 saniyede ekonomide bugün (23 Temmuz 2025)

Ankara
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İzmir Konak'ta çöplerin toplanmaması tepkilere neden oluyor
Türkiye ve Cibuti arasında askeri işbirliğine gidildi
Eskişehir'deki yangında alevler arasında kalan ormancıların görüntüleri ortaya çıktı
HAVELSAN ile OYAK iş birliği anlaşması imzaladı
Almanya, Türkiye'ye Eurofighter Typhoon savaş uçağının satışına onay verdi

Benzer haberler

60 saniyede ekonomide bugün (23 Temmuz 2025)

60 saniyede ekonomide bugün (23 Temmuz 2025)

60 saniyede ekonomide bugün (22 Temmuz 2025)

60 saniyede ekonomide bugün (21 Temmuz 2025)

60 saniyede ekonomide bugün (18 Temmuz 2025)

60 saniyede ekonomide bugün (18 Temmuz 2025)
60 saniyede ekonomide bugün (17 Temmuz 2025)

60 saniyede ekonomide bugün (17 Temmuz 2025)
60 saniyede ekonomide bugün (16 Temmuz 2025)

60 saniyede ekonomide bugün (16 Temmuz 2025)
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet