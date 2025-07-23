60 saniyede ekonomide bugün (23 Temmuz 2025)
Bir bakışta ekonomide günün gelişmeleri. Halkbank'ın katkılarıyla…
Ankara
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✈️Eurofighter için imzalar atıldı— AA Ekonomi Finans (@aa_finans) July 23, 2025
🚀IDEF’te Türk şirketlerden gövde gösterisi
📲e-Devlet’te kullanıcı sayısı 68 milyona yaklaştı
60 saniyede ekonomide bugün@Halkbank pic.twitter.com/0zoaUWwgfg