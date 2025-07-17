60 saniyede ekonomide bugün (17 Temmuz 2025)
Bir bakışta ekonomide günün gelişmeleri. Halkbank'ın katkılarıyla…
Ankara
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📌Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Güney Kore ile işbirliği mesajı— AA Ekonomi Finans (@aa_finans) July 17, 2025
🏘️Türkiye'de satılan konut sayısı artışını sürdürdü
📈İngiltere'de işsizlik seviyesi son 4 yılın en yükseğinde
60 saniyede ekonomide bugün👇@Halkbank pic.twitter.com/KhxrrTUx7F