60 saniyede ekonomide bugün (22 Temmuz 2025)
Bir bakışta ekonomide günün gelişmeleri. Halkbank'ın katkılarıyla…
Ankara
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🛩️Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan savunma sanayisi mesajı— AA Ekonomi Finans (@aa_finans) July 22, 2025
🚆Türkiye'nin demir yolu projesine 2,4 milyar avroluk finansman
🦾IDEF 2025 kapılarını açtı
60 saniyede ekonomide bugün👇@Halkbank pic.twitter.com/hhPVCkG1Gr