60 saniyede ekonomide bugün (21 Temmuz 2025)
Bir bakışta ekonomide günün gelişmeleri. Halkbank'ın katkılarıyla…
Ankara
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👨👩👧👦Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan nüfus artışına teşvik mesajı— AA Ekonomi Finans (@aa_finans) July 21, 2025
📝Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplandı
📉Piyasa katılımcılarının enflasyon beklentisi geriledi
60 saniyede ekonomide bugün👇@Halkbank pic.twitter.com/mB6JPgjXh2