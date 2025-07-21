Dolar
40.39
Euro
47.21
Altın
3,398.43
ETH/USDT
3,850.00
BTC/USDT
119,128.00
BIST 100
10,626.88
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi, 60 saniyede ekonomide bugün

60 saniyede ekonomide bugün (21 Temmuz 2025)

Bir bakışta ekonomide günün gelişmeleri. Halkbank'ın katkılarıyla…

21.07.2025 - Güncelleme : 21.07.2025
60 saniyede ekonomide bugün (21 Temmuz 2025)

Ankara
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında 8 zanlıya tutuklama talebi
DMM, Türkiye'ye giriş yapmak isteyen diplomatik plakalı araca ilişkin iddiaları yalanladı
İstanbul'daki restoran zincirine yönelik FETÖ soruşturması tamamlandı
Sakarya'da ormanlık alanda çıkan yangın Bilecik tarafına sıçradı
Erzurum'da kuvvetli sağanak etkili oldu

Benzer haberler

60 saniyede ekonomide bugün (21 Temmuz 2025)

60 saniyede ekonomide bugün (21 Temmuz 2025)

60 saniyede ekonomide bugün (18 Temmuz 2025)

60 saniyede ekonomide bugün (17 Temmuz 2025)

60 saniyede ekonomide bugün (16 Temmuz 2025)

60 saniyede ekonomide bugün (16 Temmuz 2025)
60 saniyede ekonomide bugün (14 Temmuz 2025)

60 saniyede ekonomide bugün (14 Temmuz 2025)
60 saniyede ekonomide bugün (11 Temmuz 2025)

60 saniyede ekonomide bugün (11 Temmuz 2025)
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet